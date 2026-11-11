Думаю, Кулбергс это осознаёт: рост ВВП стагнирует, и причина не только в войне в соседней стране. Но вряд ли Кулбергс и его коллеги из среды владельцев пилорам и рыбзаводов — а именно они во многом объединены в Конфедерации работодателей Латвии — способны предложить правильные лекарства от этой болезни.

Чего они хотят — как мы видим в эти дни, — так это продолжать морить голодом науку и сферу культуры и урезать и без того скудную поддержку людей с инвалидностью. Хотя звучат крылатые речи о том, что будут сокращать госуправление, оптимизировать и экономить, это, скорее всего, останется чисто декларативным — потому что одним взмахом ножниц отрезать пособия по инвалидности, стипендии VKKF, зарплаты исследователей и деньги всяких подозрительных НКО несравнимо проще, чем провести аудит расходов отраслевых министерств.

Метания Кулбергса — это отчаянное барахтанье в петле ловушки средних доходов. Он чувствует, что дела плохи, но дружки из LDDK хотят продолжать по-старому. Потому что по-новому они просто не умеют. Инвестировать в образование, в исследования? Фу, нет, там же эти подозрительные либерасты, которые изучают что-то, чего мы не понимаем. Ещё укусят руку, которая кормит. Долой повышение минимальной зарплаты, давай завозить дешёвую рабочую силу на пилорамы! По-быстрому торгуем ВНЖ кому попало, лишь бы деньги шли!