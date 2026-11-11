Латвия угодила в так называемую ловушку средних доходов. Мы находимся в ситуации, которую в экономике называют middle-income trap, по-русски — ловушка средних доходов. Это значит, что развивающаяся страна (какой была и Латвия после освобождения от СССР) достигла определённого уровня благосостояния (средних доходов), но не способна совершить следующий рывок, чтобы стать развитой страной с высокими доходами. Экономический рост начинает стагнировать, и страна остаётся «запертой» на этом уровне. Когда бедная страна начинает развиваться, её рост обычно обеспечивают дешёвая рабочая сила и производство дешёвых товаров (например, экспорт необработанной древесины, выпуск продукции с низкой добавленной стоимостью). Однако по мере роста экономики — а также из-за конкуренции за рабочую силу в едином европейском экономическом пространстве — растут и зарплаты населения.
Страна больше не может конкурировать дешевизной рабочей силы. Дешёвым «пилорамам» пора закрываться.
Но производительность и технологический уровень наших предприятий пока недостаточно высоки, чтобы создавать продукты с высокой добавленной стоимостью и конкурировать с инновационными державами.
Думаю, Кулбергс это осознаёт: рост ВВП стагнирует, и причина не только в войне в соседней стране. Но вряд ли Кулбергс и его коллеги из среды владельцев пилорам и рыбзаводов — а именно они во многом объединены в Конфедерации работодателей Латвии — способны предложить правильные лекарства от этой болезни.
Чего они хотят — как мы видим в эти дни, — так это продолжать морить голодом науку и сферу культуры и урезать и без того скудную поддержку людей с инвалидностью. Хотя звучат крылатые речи о том, что будут сокращать госуправление, оптимизировать и экономить, это, скорее всего, останется чисто декларативным — потому что одним взмахом ножниц отрезать пособия по инвалидности, стипендии VKKF, зарплаты исследователей и деньги всяких подозрительных НКО несравнимо проще, чем провести аудит расходов отраслевых министерств.
Метания Кулбергса — это отчаянное барахтанье в петле ловушки средних доходов. Он чувствует, что дела плохи, но дружки из LDDK хотят продолжать по-старому. Потому что по-новому они просто не умеют. Инвестировать в образование, в исследования? Фу, нет, там же эти подозрительные либерасты, которые изучают что-то, чего мы не понимаем. Ещё укусят руку, которая кормит. Долой повышение минимальной зарплаты, давай завозить дешёвую рабочую силу на пилорамы! По-быстрому торгуем ВНЖ кому попало, лишь бы деньги шли!
И так ничего и не изменится. Страна продолжит стагнировать. Если целенаправленно и систематически не вкладываться в образование и науку, инновациям неоткуда взяться. Чтобы привлечь «умных инвесторов» (а не мифических желающих получить ВНЖ, якобы с Ближнего Востока, а на деле, видимо, из той же России), здесь, на месте, уже должно существовать сообщество образованных людей, которые сигнализируют внешнему миру: приезжайте, вкладывайте, здесь есть среда, здесь есть культурная жизнь, здесь можно развиваться.
«Умные инвесторы» захотят ещё и европейских ценностей — соблюдения прав человека, свободы прессы», — рассуждает Межвилка.
Рута Межвилка — родилась в 1971 году, окончила отделение графики Латвийской академии художеств. Автор четырёх поэтических сборников, романа Dzimuši Latvijai («Рождённые для Латвии») и пьес. Занимается защитой прав людей с нарушениями слуха, входит в правление ассоциации Sadzirdi.lv.
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