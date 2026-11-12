Главная сложность — соединить курьера с грузом так, чтобы конструкция пережила путешествие по организму и препарат сохранил действие. Если это получится, лечение потенциально сможет меньше затрагивать здоровые ткани. Химическое производство таких молекул также может оказаться дешевле производства антител.

Пока систему проверяют на клеточных культурах и трёхмерных клеточных моделях. Возможные применения — онкология, а в перспективе и доставка антибиотиков. До готового лекарства ещё далеко: сейчас учёные отлаживают именно «службу доставки».