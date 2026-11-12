Роль курьера выполняют небольшие молекулы ДНК или РНК — аптамеры. Они распознают определённые белки на поверхности клеток, словно ключ подходит к замку. К такому «ключу» можно прикрепить лекарство и доставить его по нужному адресу.
Главная сложность — соединить курьера с грузом так, чтобы конструкция пережила путешествие по организму и препарат сохранил действие. Если это получится, лечение потенциально сможет меньше затрагивать здоровые ткани. Химическое производство таких молекул также может оказаться дешевле производства антител.
Пока систему проверяют на клеточных культурах и трёхмерных клеточных моделях. Возможные применения — онкология, а в перспективе и доставка антибиотиков. До готового лекарства ещё далеко: сейчас учёные отлаживают именно «службу доставки».
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