По этим данным система рассчитывает давление. Идея — видеть его колебания в течение дня, а не получать единственный показатель в тот момент, когда человек сел и надел манжету.

В первых испытаниях с добровольцами технология показала обнадёживающие результаты. В будущем её хотят встроить в часы или медицинские пластыри, но готового заменителя домашнего тонометра пока нет: точность и надёжность ещё предстоит проверить.