Команда Амира Розенталя, Даниэля Ланге и Гиля Гельберта использовала сочетание света и ультразвука. Короткие световые импульсы создают ультразвуковые волны, а датчик отслеживает диаметр артерии и его изменения при каждом ударе сердца.
По этим данным система рассчитывает давление. Идея — видеть его колебания в течение дня, а не получать единственный показатель в тот момент, когда человек сел и надел манжету.
В первых испытаниях с добровольцами технология показала обнадёживающие результаты. В будущем её хотят встроить в часы или медицинские пластыри, но готового заменителя домашнего тонометра пока нет: точность и надёжность ещё предстоит проверить.
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