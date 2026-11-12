Проверка показала, что компания использует автоматизированную систему, фиксирующую время въезда и выезда автомобилей с парковки. Она же контролирует оплату и автоматически выписывает штрафы.

Само использование подобной системы законно. Проблема, по мнению PTAC, заключается в том, как именно она применяется.