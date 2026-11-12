Основанием для проверки стали многочисленные жалобы водителей. Только с 1 января по 30 сентября 2026 года PTAC получил 274 письменных обращения и предоставил 189 консультаций по электронной почте, связанных со штрафами Park Expert и рассмотрением возражений клиентов.
Проверка показала, что компания использует автоматизированную систему, фиксирующую время въезда и выезда автомобилей с парковки. Она же контролирует оплату и автоматически выписывает штрафы.
Само использование подобной системы законно. Проблема, по мнению PTAC, заключается в том, как именно она применяется.
Водителей штрафовали за формальное нарушение правил или превышение установленного времени, зачастую не учитывая продолжительность нарушения, действия автомобилиста и даже фактически внесённую плату.
Особенно много вопросов вызвала практика назначения штрафов сразу после истечения пяти минут, отведённых на оплату парковки или регистрацию автомобиля.
В PTAC считают, что водитель должен иметь объективно необходимое время, чтобы найти свободное место, припарковаться, ознакомиться с правилами, решить, пользоваться ли парковкой, и выполнить действия для оплаты.
Отдельную обеспокоенность вызвали парковки возле медицинских учреждений. Посетителям больниц и поликлиник в силу возраста, состояния здоровья или других обстоятельств может потребоваться больше времени на выполнение формальностей.
Регулятор подчёркивает, что штраф не должен превращаться в регулярный дополнительный источник доходов коммерческой компании. Его размер и обоснованность необходимо оценивать с учётом конкретной ситуации.
При этом Park Expert не согласна с обвинениями. Ранее компания заявляла LETA, что считает сообщения PTAC о недобросовестной практике порочащими её репутацию и не отражающими действительного положения дел.
Примечательно, что назначенный штраф превышает годовую прибыль предприятия. По данным Firmas.lv, в 2025 году оборот Park Expert составил 3,41 миллиона евро, увеличившись вдвое по сравнению с предыдущим годом. Однако прибыль сократилась на 27,4% и составила 107 426 евро.
Таким образом, государственный штраф оказался примерно на 15 тысяч евро больше всей прошлогодней прибыли компании.
Что же делать автомобилистам, которые уже получили штрафы от Park Expert?
PTAC разъясняет, что в случае спора необходимо сначала обратиться непосредственно к оператору парковки с письменными возражениями. Если договориться не удастся, окончательно разрешить конфликт можно в суде.
При этом пострадавшие потребители вправе использовать аргументацию, изложенную в решении PTAC, для защиты своих интересов.
Важно понимать, что решение регулятора не означает автоматической отмены всех ранее выписанных штрафов. Каждый случай должен рассматриваться отдельно.
Однако теперь у водителей появился дополнительный аргумент против наказаний, назначенных исключительно автоматической системой без учёта реальных обстоятельств.
Park Expert работает с 2019 года. Согласно данным Firmas.lv, 40% капитала компании принадлежит Эдгару Калею, по 30% — Зигмару Урбансу и предприятию Elzeks, владелицей которого является Айя Ансоне.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.