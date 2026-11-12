Возможно, премьер загнал себя на дерево и толком не знает, как слезть. Я примерно понял, что реформа государственного управления немного напоминает «Авелат» (напоминание о конце прошлого века для тех, кто ещё не страдает деменцией). То есть все неприватизируемые капитальные общества передадут холдингу, который назовут Фондом крупных инвестиций Латвии или как-то иначе. Акции холдинга будем продавать на бирже. А вот AirBaltic поддержим. Но, может быть, я до конца не понимаю планов государственного руководителя.

Ни 600, ни 800 миллионов нельзя сэкономить за счёт сужения государственных учреждений и экономии. Конечно, формирование бюджета следовало бы начать хотя бы с сокращения расходов Канцелярии президента, Сейма и министерств на 10–20%, а Банку Латвии накинуть дополнительные 20% налогов. В министерствах и подведомственных им учреждениях сократить число бюрократов и «мёртвых душ» на 10–15%. Всё вместе это позволило бы сэкономить в государственном бюджете 60–80 миллионов. Все работающие в государственном управлении (включая, например, пожарных) — это миллиард евро. Так что мне кажется, что в государственном управлении нет таких резервов, которые лежат в тумбочке и которые можно легко взять. Конечно, латвийские самоуправления более щедро обеспечены бюджетными средствами, чем государственные учреждения, но я не видел ни одного премьера и министра финансов в истории Латвии, который был бы готов серьёзно и существенно урезать финансирование самоуправлений. Если в бюджете сократить финансирование Сейма и Кабинета министров, можно было бы попытаться урезать финансирование самоуправлений на 10–15%. Возможно, мы можем обойтись без городских праздников, цветочных ваз и объектов благоустройства, если пациенты стоят в очереди к специалисту три года.