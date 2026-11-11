От результатов этого исследования до обычного анализа в поликлинике ещё далеко. Тем более, что исследователи работали с ранее собранными образцами крови женщин с уже установленными диагнозами. Теперь предстоит наблюдать за участницами в течение времени и выяснить, насколько заранее тест способен подать тревожный сигнал.