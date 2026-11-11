В проверочной группе экспериментальный тест выявил такие предраковые изменения у 92,3% женщин, у которых они действительно присутствовали. Здоровых участниц он правильно определил в 98,2% случаев.
От результатов этого исследования до обычного анализа в поликлинике ещё далеко. Тем более, что исследователи работали с ранее собранными образцами крови женщин с уже установленными диагнозами. Теперь предстоит наблюдать за участницами в течение времени и выяснить, насколько заранее тест способен подать тревожный сигнал.
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