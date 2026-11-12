Наиболее сухая погода наблюдалась в Даугавпилсе, Скривери и Зиланах. На расположенных там метеостанциях существенных осадков за всю первую декаду месяца практически не зарегистрировали.

Даже в самом дождливом месте страны, Павилосте, за десять дней выпало всего 5,5 миллиметра осадков.