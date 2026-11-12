Особенно удивительным оказалось количество осадков. За десять дней в среднем по стране выпало всего 1,4 миллиметра дождя и снега. Это лишь 6% от обычного для этого периода количества. Иными словами, Латвия недополучила 94% осадков, которые обычно приносит начало ноября.
Наиболее сухая погода наблюдалась в Даугавпилсе, Скривери и Зиланах. На расположенных там метеостанциях существенных осадков за всю первую декаду месяца практически не зарегистрировали.
Даже в самом дождливом месте страны, Павилосте, за десять дней выпало всего 5,5 миллиметра осадков.
Температурные показатели тоже заметно отличались от привычной ноябрьской погоды. Самым тёплым днём первой декады стало 5 ноября, когда в Риге воздух прогрелся до +11,9 градуса.
Для поздней осени это весьма комфортная температура, больше напоминающая октябрь, чем приближение зимы.
Однако полностью избежать заморозков не удалось. Самая низкая температура была зарегистрирована 10 ноября в Мадоне, где столбик термометра опустился до −4,3 градуса.
Таким образом, разница между максимальной и минимальной температурой за первые десять дней ноября в Латвии составила 16,2 градуса.
Относительная влажность воздуха в среднем по стране достигала 81%. Самые низкие показатели, около 75%, наблюдались в Риге и Колке, а самые высокие, 86%, в Резекне и Стенде.
Не отличалось начало ноября и особенно сильными ветрами. Максимальные порывы были зарегистрированы 5 ноября в Лиепае, где скорость ветра достигала 17 метров в секунду.
По совокупности показателей первая декада ноября оказалась заметно теплее и значительно суше климатической нормы. При этом тёплая погода сочеталась с отдельными ночными заморозками и сравнительно умеренным ветром.
Впрочем, результаты первых десяти дней ещё не определяют характер всего месяца. Уже во второй декаде ноября погодная ситуация может измениться, а вместе с похолоданием возрастёт вероятность дождей и мокрого снега.
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