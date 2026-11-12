При этом переговоры ещё продолжаются, окончательных договорённостей пока нет. Кулбергс ранее подчёркивал, что объявлять о составе коалиции следует только после согласования всех условий сотрудничества, когда документы будут готовы к подписанию.

Смилтенс также отверг упрёки в затягивании формирования правительства. Он напомнил, что с момента выдвижения Кулбергса прошло всего около недели.

Кроме того, Кулбергсу приходится одновременно выполнять обязанности действующего главы правительства, включая представление интересов Латвии на международных встречах. Поэтому переговоры с потенциальными партнёрами продолжаются и дистанционно, иногда поздно вечером.