Поводом для заявления стали слова Шлесерса о том, что он не поддержит правительство, в котором «Объединённый список» будет сотрудничать с «Новым Единством» или «Прогрессивными».
Смилтенс подчеркнул, что формирование правительства поручено Кулбергсу, а значит, именно он и возглавляемая им политическая сила определяют состав будущей коалиции и выбирают партнёров.
По словам спикера Сейма, ясность относительно модели новой коалиции может появиться уже к субботе, 14 ноября. Кандидатуры будущих министров могут стать известны до конца нынешней недели или, самое позднее, в понедельник.
При этом переговоры ещё продолжаются, окончательных договорённостей пока нет. Кулбергс ранее подчёркивал, что объявлять о составе коалиции следует только после согласования всех условий сотрудничества, когда документы будут готовы к подписанию.
Смилтенс также отверг упрёки в затягивании формирования правительства. Он напомнил, что с момента выдвижения Кулбергса прошло всего около недели.
Кроме того, Кулбергсу приходится одновременно выполнять обязанности действующего главы правительства, включая представление интересов Латвии на международных встречах. Поэтому переговоры с потенциальными партнёрами продолжаются и дистанционно, иногда поздно вечером.
Пока наиболее заметное сближение наблюдается между «Объединённым списком» и Национальным объединением. Именно с этой политической силой у Кулбергса состоялась самая продолжительная встреча во втором раунде переговоров.
Председатель Национального объединения Илзе Индриксоне ранее заявила о совпадении долгосрочных взглядов двух политических сил. При этом стороны обсуждают механизмы, которые не позволили бы принимать принципиальные решения вопреки позиции Национального объединения при поддержке оппозиции.
По информации Латвийского телевидения, во вторник активные переговоры продолжались только с Национальным объединением, тогда как «Новое Единство» и «Прогрессивные» приглашений на следующий раунд не получили.
Параллельно с формированием правительства предстоит распределить руководящие должности в парламентских комиссиях.
Смилтенс рассчитывает, что Сейм сможет полноценно приступить к работе уже на следующей неделе. Для этого необходимо сформировать комиссии и избрать их председателей.
Однако спикер хотел бы согласовать кадровые решения в парламенте с распределением министерских портфелей, чтобы не пришлось вскоре переизбирать председателей комиссий, назначенных на должности министров.
При этом он подчеркнул, что возможные задержки с формированием правительства не должны блокировать работу парламента.
Особое значение «Объединённый список» придаёт руководству Бюджетно-финансовой комиссией Сейма. По мнению Смилтенса, её председателем должен быть представитель политической силы премьер-министра, чтобы обеспечить согласованное продвижение государственного бюджета.
Среди других приоритетов он назвал Комиссию по народному хозяйству и вопросы обороны.
В то же время Смилтенс считает, что оппозиционные партии также должны получить возможность руководить парламентскими комиссиями или занимать должности заместителей их председателей.
Окончательное распределение постов пока не согласовано. Таким образом, ближайшие дни должны определить не только состав будущего правительства, но и расстановку политических сил в руководстве Сейма.
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