11 ноября 2026 11:00 ⏱ 1 мин чтения Редакция PRESS# Медицина

Таблетки отменили, эффект остался: учёные проверяют новый подход к лечению гипертонии

Исследователи под руководством специалистов Лондонского университета королевы Марии наблюдали за 14 людьми, у которых гипертония была связана с избыточной выработкой гормона альдостерона. Курс баксдростата позволил части этих пациентов не только снизить давление, но и удерживать его сниженным на протяжении ещё целых двух лет после курса приёма препарата.