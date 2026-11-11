Баксдростат подавляет образование этого гормона. Участники принимали его в течение 6–12 месяцев. После завершения курса почти четверть наблюдавшихся пациентов сохраняли нормальное давление без других лекарств от гипертонии. Остальным лечение по-прежнему требовалось.
Результат обнадёживает, но исследование было небольшим и без контрольной группы. Теперь учёным предстоит проверить, насколько устойчив эффект и кому именно такое лечение может помочь.
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