По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в пять часов утра температура воздуха колебалась от +1,2 градуса в Алуксне до +7,2 градуса в Айнажи и +7,8 градуса в Лиепайском порту. Относительная влажность воздуха составляла 80–100%.

В течение дня небо останется затянутым облаками. Местами пройдут кратковременные дожди, однако наиболее заметное ухудшение погоды ожидается вечером. Начиная с юго-западных районов, осадки постепенно распространятся на значительную часть страны. При этом дождь будет перемежаться мокрым снегом.