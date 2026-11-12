Утро четверга выдалось преимущественно пасмурным. Местами прошёл небольшой дождь, на севере страны осадки оказались более интенсивными. Во многих районах наблюдалась дымка, а на востоке Латвии местами образовался густой туман.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в пять часов утра температура воздуха колебалась от +1,2 градуса в Алуксне до +7,2 градуса в Айнажи и +7,8 градуса в Лиепайском порту. Относительная влажность воздуха составляла 80–100%.
В течение дня небо останется затянутым облаками. Местами пройдут кратковременные дожди, однако наиболее заметное ухудшение погоды ожидается вечером. Начиная с юго-западных районов, осадки постепенно распространятся на значительную часть страны. При этом дождь будет перемежаться мокрым снегом.
Ветер преимущественно южный и юго-восточный, умеренный. Утром на побережье ещё возможны порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду.
В Риге четверг также будет пасмурным. Утром столбики термометров показывали +4…+5 градусов, однако в течение дня температура постепенно понизится до +2 градусов. К вечеру в столице ожидается небольшой дождь. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
Погодные условия определяет восточная периферия циклона. Атмосферное давление составит 999–1004 гектопаскаля на уровне моря.
Для сравнения: в среду максимальная температура воздуха в Латвии колебалась от +0,4 градуса в Алуксне до +9 градусов в Лиепае. Самым тёплым местом Европы 11 ноября стала Сицилия, где воздух прогрелся до +30 градусов, а на севере Швеции в ночь на четверг температура опускалась до −19 градусов.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.