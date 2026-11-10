В ходе исследования обнаружили у участников обнаружили изменения слизистой и среды полости рта, а также повышенные уровни воспалительных маркеров. У тех, кто долго и часто использовал бездымный табак или никотиновые пакетики, выявляли лёгкую дисплазию в месте контакта продукта со слизистой. Это предраковое изменение клеток, но само по себе оно не означает, что у человека обязательно разовьётся рак.

Исследование не доказывает, что вейпы или никотиновые пакетики неизбежно приводят к потере зубов или раку. Долгосрочные последствия ещё предстоит изучить. Пока практический вывод автора проще: не пропускать осмотры у стоматолога, который может заметить изменения слизистой на ранней стадии.