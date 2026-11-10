С помощью машинного обучения учёные определили, какие из 2839 изученных видов рыб плавают группами, а затем сопоставили эти данные с эволюционным деревом рыб. По их оценкам, за последние 350 миллионов лет стайное поведение независимо возникало примерно 60 раз, а на отдельных ветвях эволюции утрачивалось около 320 раз. Получается, эволюция не раз собирала рыб в компанию — и не раз давала им разойтись.
Таким образом, учёные сделали вывод, что стайное поведение у рыб не раз возникало и не раз исчезало в ходе эволюции. Оно не закрепляется навсегда: если совместное плавание перестаёт давать преимущество, потомки могут снова стать одиночками. Раньше учёные предполагали, что утрата такого поведения редка, а исследование показало, что она происходила часто.
Алгоритмы помогли обработать научные описания видов и фотографии, в том числе фотографии, загруженные пользователями в открытые научные базы. Первым автором исследования стал Джей Лав, старшим автором — специалист по вычислительной биологии Эндрю Хайн. Оба работают в Корнеллском университете в США; в проекте участвовали также учёные из других американских вузов.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.