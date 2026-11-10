Таким образом, учёные сделали вывод, что стайное поведение у рыб не раз возникало и не раз исчезало в ходе эволюции. Оно не закрепляется навсегда: если совместное плавание перестаёт давать преимущество, потомки могут снова стать одиночками. Раньше учёные предполагали, что утрата такого поведения редка, а исследование показало, что она происходила часто.

Алгоритмы помогли обработать научные описания видов и фотографии, в том числе фотографии, загруженные пользователями в открытые научные базы. Первым автором исследования стал Джей Лав, старшим автором — специалист по вычислительной биологии Эндрю Хайн. Оба работают в Корнеллском университете в США; в проекте участвовали также учёные из других американских вузов.