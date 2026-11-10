Видимые вспышки наблюдали с 2012 года, однако их источник долго оставался загадкой. Новые данные «Чандры» показали, что в марте 2026 года звезда была как минимум в сто раз ярче в рентгеновском диапазоне, чем на снимках 2001–2002 годов. По версии учёных, при сближении по вытянутой орбите спутник захватывает выброшенное звездой вещество, которое раскаляется и начинает ярко светиться.

Спутником может оказаться чёрная дыра звёздной массы или нейтронная звезда — плотное ядро, оставшееся после гибели массивной звезды. Ответ на эту космическую загадку может помочь учёным лучше понять и другие звёзды, которые вспыхивают перед настоящим взрывом сверхновой.