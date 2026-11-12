По мнению Кучинскиса, решение бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша создать отдельное Министерство климата и энергетики было довольно странным шагом. В результате, считает политик, разделение функций не принесло ожидаемого результата, а Министерство экономики могло бы выполнять значительно больше задач.
Ещё один вариант реформы предусматривает объединение Министерства благосостояния и Министерства здравоохранения. Подготовить такую реорганизацию предполагается в 2027 году, а объединённое ведомство могло бы начать работу с 2028 года. Кучинскис не исключает, что уже на переходном этапе у двух министерств появится один руководитель.
Однако выяснилось, что сами министерства пока не слишком осведомлены о планах политиков.
Руководитель отдела коммуникации Министерства благосостояния Айга Исаева сообщила LETA, что ведомство не получало никаких предложений об объединении с Министерством здравоохранения. Более того, никаких обсуждений подобной реорганизации внутри министерства не проводилось.
В Министерстве здравоохранения комментировать получение конкретных предложений отказались. Представитель ведомства Оскарс Шнейдерс пояснил, что вопросы объединения министерств следует адресовать премьер-министру и политикам, а не самим учреждениям.
Таким образом, пока политики обсуждают будущую структуру правительства, по крайней мере одно из ведомств, которое предполагается реорганизовать, официально ничего об этих планах не знает.
Кучинскис также допустил теоретическую возможность объединения министерств культуры и образования, хотя признал, что уже представляет себе протесты работников культурной сферы.
Обсуждалась и идея создания Министерства инфраструктуры путём объединения министерств сообщения и экономики. Однако сам Кучинскис считает этот вариант преждевременным.
«У нас по-прежнему два больших камня на ногах — Rail Baltica и airBaltic. С ними нужно разобраться по отдельности», — пояснил политик.
При этом министр финансов признаёт, что непосредственная экономия бюджетных средств от объединения ведомств будет сравнительно небольшой.
Между тем премьер-министр Андрис Кулбергс в интервью TV3 подтвердил намерение сократить количество министерств уже в следующем году. Какие именно ведомства исчезнут и сколько министров останется в новом правительстве, он обещал сообщить в ближайшие выходные.
Кулбергс подчеркнул, что само по себе сокращение числа министерств не гарантирует экономии. Реальное уменьшение расходов возможно за счёт объединения помещений, сокращения затрат на их содержание и пересмотра административных расходов.
Помимо реорганизации правительства, премьер намерен сократить государственное финансирование политических партий, компенсации депутатам Сейма и отказаться от представительских расходов.
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