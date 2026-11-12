Ещё один вариант реформы предусматривает объединение Министерства благосостояния и Министерства здравоохранения. Подготовить такую реорганизацию предполагается в 2027 году, а объединённое ведомство могло бы начать работу с 2028 года. Кучинскис не исключает, что уже на переходном этапе у двух министерств появится один руководитель.

Однако выяснилось, что сами министерства пока не слишком осведомлены о планах политиков.