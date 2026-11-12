«У меня нет ощущения, что в Риге на улицах достаточно полицейских», — заявила женщина, предположив, что проблема связана с недостаточным финансированием и трудностями набора новых сотрудников.

Рукс согласился, что кадровый дефицит существует. По его словам, количество патрулей как государственной, так и муниципальной полиции ограничено во всех регионах страны, однако в столице нехватка сотрудников ощущается особенно остро.