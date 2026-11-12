Поводом для обсуждения стал вопрос телезрительницы, которая рассказала, что не чувствует себя достаточно защищённой на улицах столицы. По её мнению, людям важно видеть полицейских, а не только установленные повсюду видеокамеры.
«У меня нет ощущения, что в Риге на улицах достаточно полицейских», — заявила женщина, предположив, что проблема связана с недостаточным финансированием и трудностями набора новых сотрудников.
Рукс согласился, что кадровый дефицит существует. По его словам, количество патрулей как государственной, так и муниципальной полиции ограничено во всех регионах страны, однако в столице нехватка сотрудников ощущается особенно остро.
Вместе с тем глава полиции подчеркнул, что чувство безопасности зависит не только от количества патрульных автомобилей. На восприятие окружающей обстановки влияют различные обстоятельства, включая время года.
Особенно заметно тревожность населения усиливается осенью и зимой, когда темнеет рано и люди чувствуют себя менее защищёнными.
При этом, по словам Рукса, результаты опросов полиции не свидетельствуют о массовом ощущении небезопасности. Около 80% жителей Латвии заявляют, что чувствуют себя в безопасности в районе своего проживания.
Руководитель Госполиции также напомнил, что в последние годы ведомство проводило реформы, направленные на увеличение числа сотрудников, непосредственно работающих на улицах. В частности, была создана система полицейских экипажей, оперативно реагирующих на вызовы.
Кроме того, не вся работа правоохранительных органов заметна прохожим. Часть полицейских передвигается на автомобилях без специальной маркировки, а сотрудники криминальной полиции нередко работают в гражданской одежде.
Рукс привёл и статистику преступности. По итогам первых девяти месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений в Латвии сократилось почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Особенно заметно уменьшилось число преступлений против собственности, включая квартирные кражи, грабежи и угоны автомобилей.
Однако положительная статистика не решает кадровых проблем. В полиции по-прежнему остаётся немало незаполненных штатных должностей.
Особую обеспокоенность Рукса вызывают планы реформирования государственного управления. Он опасается, что в ходе сокращения государственных расходов политики могут просто ликвидировать существующие вакансии, вместо того чтобы обеспечить их заполнение.
По мнению начальника Госполиции, подобные решения способны подорвать возможности правоохранительных органов. Более того, неопределённость относительно будущего финансирования, численности сотрудников и условий службы отрицательно влияет на настроение самих полицейских.
«Внутреннюю безопасность необходимо называть приоритетом. Чтобы у людей не возникало подобных вопросов, мы все вместе должны добиться того, чтобы в наших службах было достаточно сотрудников», — подчеркнул Армандс Рукс.
Таким образом, несмотря на сокращение зарегистрированной преступности, сама полиция признаёт, что её присутствие на улицах ограничено нехваткой кадров. И пока неизвестно, удастся ли решить эту проблему в условиях предстоящей бюджетной экономии.
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