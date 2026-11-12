Систему проверяли дома у участников в течение 151 ночи. Она смогла различить семь поз для сна. Неожиданный бонус: по работе мышц шеи удавалось получать информацию даже о том, согнуты ли у спящего ноги.

Пока это исследовательский прототип. Если контакт с кожей теряется, в записи появляются пропуски; диагностировать болезни такая наволочка ещё не готова. Но идея заманчивая: спишь ты — работает постельное бельё.