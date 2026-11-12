Парад начнётся в 13:30 на набережной 11 Ноября. Командовать им будет командующий Военно-морскими силами морской капитан Гвидо Ляудупс, а принимать парад — президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Райвис Мелнис и командующий Национальными вооружёнными силами генерал-лейтенант Каспарс Пуданс.
В параде примут участие военнослужащие различных подразделений латвийской армии, земессарги, военнослужащие Службы государственной обороны, а также представители Государственной полиции, пограничной охраны, Государственной пожарно-спасательной службы и других ведомств.
К ним присоединятся союзники по НАТО, в том числе военнослужащие многонациональной бригады под руководством Канады, дислоцированной в Латвии. Особое внимание привлекут 50 берсальеров итальянских вооружённых сил — военнослужащих, известных своим необычайно быстрым строевым шагом.
В этом году в параде впервые примут участие учащиеся профессиональной средней школы имени генерала Петериса Радзиньша.
Кроме того, вслед за знаменной группой с флагом латвийской армии пронесут флаги 17 союзных государств, символизирующие их поддержку безопасности Латвии.
Если позволит погода, парад дополнит пролёт авиации Латвии и союзных государств. Над набережной 11 Ноября можно будет увидеть вертолёты Black Hawk латвийских Военно-воздушных сил, воздушные суда Государственной пограничной охраны, а также американские и канадские военные вертолёты.
В воздушном параде запланировано и участие самолёта Airbus A220-300 национальной авиакомпании airBaltic, окрашенного в цвета латвийского флага. Завершат воздушную часть парада истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, в том числе два истребителя Военно-воздушных сил Бельгии.
Одним из наиболее зрелищных элементов парада обещает стать колонна военной техники. В ней можно будет увидеть танки союзников Leopard, итальянский танк Ariete, различные боевые машины пехоты и бронетранспортёры. Латвийские вооружённые силы продемонстрируют бронетранспортёры Patria 6×6, гусеничную бронетехнику и самоходные гаубицы M109.
Впервые на параде представят 155-миллиметровую колёсную артиллерийскую систему Morana. О закупке этих вооружений Латвия договорилась в сентябре нынешнего года. Они предназначены для укрепления артиллерийских возможностей страны. Зрители также смогут увидеть боевые машины пехоты Hunter, беспилотные летательные аппараты и противотанковые ракетные комплексы.
Государственная полиция, пограничная охрана, пожарные и другие службы покажут технику, которую используют в повседневной работе. В параде примут участие полицейские мотоциклы, оперативные автомобили, водомёт, пожарные автоцистерны и спасательная техника.
Военную технику и боевые корабли можно будет осмотреть вблизи
18 ноября с 11:00 до 16:00 в Рижском пассажирском порту будет открыта выставка военной техники и оборудования. Посетители смогут осмотреть пять кораблей Военно-морских сил Латвии, а также корабль Военно-морских сил Литвы Skalvis.
На выставке представят подводных роботов, используемых для поиска и обезвреживания морских мин, водолазное снаряжение и учебные образцы мин. Свою технику и оборудование также продемонстрируют другие подразделения вооружённых сил и службы, участвующие в обеспечении обороны государства.
После парада пехотные подразделения в сопровождении военных оркестров пройдут по улице Калькю, улице Бривибас и улице Бруниниеку до улицы Сканстес. В честь годовщины провозглашения независимости Латвии с дамбы AB будет произведён 21 артиллерийский залп.
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