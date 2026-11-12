В воздушном параде запланировано и участие самолёта Airbus A220-300 национальной авиакомпании airBaltic, окрашенного в цвета латвийского флага. Завершат воздушную часть парада истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, в том числе два истребителя Военно-воздушных сил Бельгии.

Одним из наиболее зрелищных элементов парада обещает стать колонна военной техники. В ней можно будет увидеть танки союзников Leopard, итальянский танк Ariete, различные боевые машины пехоты и бронетранспортёры. Латвийские вооружённые силы продемонстрируют бронетранспортёры Patria 6×6, гусеничную бронетехнику и самоходные гаубицы M109.

Впервые на параде представят 155-миллиметровую колёсную артиллерийскую систему Morana. О закупке этих вооружений Латвия договорилась в сентябре нынешнего года. Они предназначены для укрепления артиллерийских возможностей страны. Зрители также смогут увидеть боевые машины пехоты Hunter, беспилотные летательные аппараты и противотанковые ракетные комплексы.