С другой стороны, как тут не вспомнить историю с Кириллом Будановым, главой Офиса президента Украины? 2 ноября он приехал в Петропавловскую Борщаговку под Киевом, где разгорелся скандал вокруг частного дома: возле здания собрались более ста человек, произошли столкновения с полицией. Буданов попытался разобраться в ситуации и перешёл на русский язык, чтобы успокоить людей. Но бдительная общественность заметила совсем другое: высокопоставленный украинский чиновник произнёс несколько фраз по-русски! Дело дошло до языкового омбудсмена Елены Ивановской. Теперь ему предстоит заплатить штраф.

А в Латвии тем временем наказали депутата Андрея Пагора. Тот имел неосторожность записать из зала Сейма русскоязычное видео для своих избирателей. Никаких государственных тайн не выдавал, просто рассказал о работе парламента. Но получил письменное предупреждение. Инициатором разбирательства выступил в том числе сам Смилтенс.

И вот теперь председатель Сейма обращается к украинцам по-русски. Русский язык, как выясняется, обладает удивительным свойством: его вредность зависит не от произнесённых слов, а от должности говорящего, места выступления и политической необходимости.