Для 14-летней Люси и самца Оби это первый детёныш. По словам смотрителей, малыш здоров, хорошо питается молоком и крепко держится за маму — собственный транспорт пока не требуется.
Люси постоянно носит его рядом с собой, а Оби держится поблизости. Остальные мандрилы проявляют любопытство, но не мешают новой семье.
Имя малышу ещё не дали. Увидеть его посетители могут, когда Люси сама выбирает выйти в открытый для обзора вольер: внутренние помещения остаются доступными маме и детёнышу.
Не пропустить
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Как вам материал?
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.