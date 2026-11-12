Медвежата исследовали новые запахи, нашли угощения и принялись играть. Для гостей организовали тихую зону: так животным проще привыкнуть к публике, а людям — увидеть их обычное поведение.
Со взрослыми гризли, 21-летними Эмметтом и Диггером, малышей знакомят через защитное ограждение. Жить в одном пространстве они не будут.
Скаут и Рейнджер попали сюда в июне после того, как остались без матери. Теперь у них появился новый участок для игр — и, судя по ролику зоопарка, инспекция прошла весьма энергично.
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