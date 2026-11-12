Лосята не родственники, но с мая растут вместе в зоопарке Аляски. Самочка осталась без матери и в первые недели нуждалась в круглосуточной помощи. Самца нашли отдельно от матери и второго детёныша; воссоединить семью не удалось.
Сейчас оба охотно общаются со смотрителями. Самочка уверенно проверяет, не принесли ли гости угощение, а её более мелкий товарищ во время съёмки пытался обнюхивать и облизывать сотрудников.
В дороге за ними будет следить опытный специалист, а в новом доме уже готовят безопасный для малышей вольер. Имена пока не выбраны. По опубликованному плану посетители смогут увидеть лосят к выходным.
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