Суд признал, что разглашение секретной информации может угрожать государственной безопасности, в том числе раскрывать источники и методы работы разведки и контрразведки. Однако иностранец должен получать достаточно информации об обстоятельствах, послуживших основанием для принятия решения, чтобы иметь возможность возразить против выдворения. Одной лишь общей ссылки на государственную безопасность недостаточно, постановил суд.
Конституционный суд пришёл к выводу, что оспариваемые нормы предусматривают индивидуальную оценку объёма информации, которую можно раскрыть иностранцу в каждом конкретном случае. При этом сведения могут предоставляться и в обобщённом виде. Доступ к информации может быть ограничен в целях защиты государственной тайны.
Как отметил суд, иностранец вправе обжаловать решение министра внутренних дел в Административном окружном суде, который также проверяет обоснованность ограничения доступа к секретным сведениям, лежащим в основе решения.
Хотя законодатель ограничил возможности суда требовать от органов государственной безопасности пересмотра степени секретности документов, не предоставленных иностранцу, либо самостоятельно изменять гриф секретности информации, содержащей государственную тайну, эти ограничения компенсируются другими процессуальными гарантиями.
Конституционный суд подчеркнул, что ограничения доступа к информации необходимо рассматривать в совокупности с возможностями иностранца защищать свои права.
Для этого его информируют о праве представлять доказательства, обжаловать решение и пользоваться помощью адвоката. Чтобы адвокат мог эффективно представлять интересы своего клиента, орган государственной безопасности обязан предоставить ему достаточно информации об основаниях принятого решения, даже если доступ самого адвоката к части материалов ограничен.
В свою очередь, судебный контроль обеспечивает проверку и тех сведений, которые недоступны иностранцу.
Административный окружной суд, руководствуясь принципом объективного расследования, запрашивает и изучает необходимые материалы, включая сведения, составляющие государственную тайну, проверяет обоснованность решения министра внутренних дел и может отменить его, если оно является незаконным.
Оценив процедуру выдворения иностранца из страны в целом, Конституционный суд пришёл к выводу, что законодатель обеспечил справедливый баланс между правом иностранца быть выслушанным и интересами государственной безопасности, включая защиту государственной тайны.
Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу в день опубликования.
Дело Владислава Романенко
Ранее сообщалось, что дело было возбуждено на основании конституционной жалобы Владислава Романенко — гражданина третьей страны, имеющего статус постоянного жителя Европейского союза в Латвии.
20 мая 2025 года занимавший тогда пост министра внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство») принял решение включить Романенко в список иностранцев, которым запрещён въезд в Латвию.
Этим решением ему был установлен бессрочный запрет на въезд в страну и предписано выдворение из Латвии.
Романенко обратился в Конституционный суд с просьбой проверить соответствие пункта 4¹ части второй статьи 61¹, части третьей статьи 65³ и части третьей статьи 65⁴ Иммиграционного закона первому предложению статьи 92 Конституции Латвии.
Оспариваемые нормы определяют объём обоснования, которое должно содержаться в соответствующем решении министра внутренних дел, а также процессуальный порядок ознакомления представителя иностранца с информацией, послужившей основанием для решения и содержащей государственную тайну.
Романенко добровольно покинул Латвию, однако обжаловал решение в Административном окружном суде.
В своих пояснениях суду Служба государственной безопасности (VDD) указала, что приведённое в решении обоснование является достаточным, а предоставление Романенко или его представителю более подробной информации по делу невозможно.
Административный окружной суд отклонил его заявление.
Романенко считал, что оспариваемые нормы нарушают гарантированное первым предложением статьи 92 Конституции право на справедливый суд, поскольку позволяют министру внутренних дел и органам государственной безопасности отказывать в предоставлении информации о фактах, свидетельствующих о том, что иностранец представляет угрозу государственной безопасности.
По его мнению, из-за этого он лишён возможности высказать свою позицию относительно обстоятельств дела и представить контраргументы в отношении предполагаемой угрозы, связанной с его деятельностью.
Кроме того, объём секретной информации, доступной представителю Романенко — присяжному адвокату, имеющему допуск к государственной тайне, — также определяется органом государственной безопасности.
Ранее сообщалось, что Романенко участвовал в деятельности центра «Maiznīca» и, по имеющимся сведениям, прожил в Латвии восемь лет.
Как ранее сообщало Латвийское общественное СМИ (LSM), в центре «Maiznīca» обсуждались идеи левой идеологии, в том числе палестинский вопрос.
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