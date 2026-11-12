Конституционный суд пришёл к выводу, что оспариваемые нормы предусматривают индивидуальную оценку объёма информации, которую можно раскрыть иностранцу в каждом конкретном случае. При этом сведения могут предоставляться и в обобщённом виде. Доступ к информации может быть ограничен в целях защиты государственной тайны.

Как отметил суд, иностранец вправе обжаловать решение министра внутренних дел в Административном окружном суде, который также проверяет обоснованность ограничения доступа к секретным сведениям, лежащим в основе решения.