PTAC установил, что на сайте отсутствует информация, которую продавец обязан предоставлять потребителям. В частности, не указаны чёткие сведения о продавце — его имя и фамилия, регистрационный номер (при наличии), а также юридический адрес или задекларированное место жительства.
Кроме того, PTAC выяснил, что на сайте предлагаются ювелирные украшения и наручные часы, причём подчёркивается, что они изготовлены вручную в Риге и доступны в ограниченном количестве. Также рекламируются осенние скидки.
Однако ряд признаков указывает на использование вводящих потребителей в заблуждение коммерческих практик. Например, на сайте размещён таймер обратного отсчёта до окончания скидок, опубликованы отзывы, достоверность которых невозможно проверить, а также представлена противоречивая информация о сроках отказа от покупки.
По оценке PTAC, вероятнее всего, на сайте продаются товары промышленного производства, основной склад которых находится в Азии.
Товары предлагаются латвийским покупателям на латышском языке, однако на сайте обнаружены грамматические ошибки и признаки машинного перевода. В частности, используются такие рекламные лозунги, как «Финальная распродажа, всё должно уйти!», «Распродажа, всё должно исчезнуть!» и «Все украшения должны уйти!». При этом в латышском варианте эти фразы звучат неестественно и содержат ошибки.
Одновременно PTAC установил, что 14 октября во время проверки в социальной сети Facebook на странице пользователя Ilze Elza, ведущей на указанный сайт, были активны 140 оплаченных рекламных объявлений, показывавшихся в Латвии. Всего на этой странице было размещено около 1700 рекламных объявлений.
PTAC пришёл к выводу, что распространение в социальных сетях рекламы, направляющей покупателей на сайт, где создаётся ложное представление о характере предпринимательской деятельности, происхождении товаров и способе их изготовления, является вводящей в заблуждение коммерческой практикой.
Использование сообщений о прекращении деятельности и распродаже также создаёт у покупателей ошибочное впечатление об исключительности предложения и ограниченном количестве товаров. В результате потребители могут принимать решения о покупке, которых при других обстоятельствах не приняли бы.
В PTAC подчёркивают, что подобная реклама и информация, представленная на сайте ilzeunelza.com, в совокупности представляют собой недобросовестную, не соответствующую требованиям профессиональной добросовестности и вводящую в заблуждение коммерческую практику.
Чтобы объективно и всесторонне выяснить обстоятельства дела, а также предоставить продавцу возможность устранить нарушения и изложить свою позицию, 27 октября PTAC направил письмо продавцу, осуществляющему указанную коммерческую деятельность через сайт ilzeunelza.com.
В письме ведомство потребовало без необоснованного промедления устранить выявленные нарушения и в установленный срок письменно представить свои объяснения. Однако до 2 ноября PTAC не получил ответа, а информация на сайте так и не была исправлена.
Ведомство пришло к выводу, что продавец не обеспечивает надлежащую связь ни с потребителями, ни с надзорным учреждением. По оценке PTAC, сайт ilzeunelza.com используется или может использоваться для заключения сделок с потребителями без обеспечения их законных прав.
Учитывая, что продавец не поддерживает необходимую связь и не предпринимает мер по устранению нарушений, дальнейшая доступность сайта создаёт существенный риск нарушения интересов потребителей. В PTAC считают, что других эффективных способов устранить этот риск, кроме ограничения доступа к сайту, нет.
Поэтому PTAC обязал операторов электронных коммуникаций в течение трёх дней с момента уведомления об административном акте, датированном 9 ноября, ограничить доступ к сайту ilzeunelza.com в сетях электронной связи.
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