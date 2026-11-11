Кроме того, PTAC выяснил, что на сайте предлагаются ювелирные украшения и наручные часы, причём подчёркивается, что они изготовлены вручную в Риге и доступны в ограниченном количестве. Также рекламируются осенние скидки.

Однако ряд признаков указывает на использование вводящих потребителей в заблуждение коммерческих практик. Например, на сайте размещён таймер обратного отсчёта до окончания скидок, опубликованы отзывы, достоверность которых невозможно проверить, а также представлена противоречивая информация о сроках отказа от покупки.