Президент напомнил, что кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс («Объединённый список») получил официальное предложение сформировать правительство неделю назад. За это время состоялись консультации и обсуждения предстоящих задач.
Ринкевич признал, что регулярно общается с Кулбергсом по вопросам формирования правительства, а во время встречи со Смилтенсом обсуждался график создания парламентских комиссий.
Президент заявил, что не видит причин для беспокойства. Он отметил, что в истории латвийского парламентаризма правительства формировались с разной скоростью. Бывали случаи, когда Кабинет министров получал доверие Сейма уже через два-три дня после начала работы парламента, но случалось и так, что правительство утверждали лишь в конце ноября или января.
Ринкевич считает логичным объяснение Смилтенса о том, что сначала необходимо определить состав Кабинета министров и только затем формировать комиссии Сейма.
Он напомнил, что министрами могут стать и депутаты парламента, которые на время работы в правительстве сложат депутатские полномочия. По мнению президента, такая последовательность позволит избежать последующих перестановок в комиссиях из-за замены депутатов.
Ринкевич допустил, что примерно ко Дню провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, в стране уже могут появиться новое правительство и парламентские комиссии, которые приступят к рассмотрению законопроектов.
По его мнению, отклонение от этого срока на неделю в ту или иную сторону не имеет решающего значения. Даже при таком развитии событий президент считает темпы формирования правительства вполне удовлетворительными.
Как сообщалось ранее, в интервью TV3 кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс заявил, что уже на этой неделе может стать известно, какие политические силы войдут в состав следующего правительства. Кандидатуры министров, в свою очередь, могут быть объявлены на следующей неделе.
Политик выразил надежду, что в ближайшие дни удастся договориться о партнёрах по коалиции и модели сотрудничества. При этом он подчеркнул, что до публичного объявления стороны должны достичь окончательного соглашения, а соответствующие документы — быть готовы к подписанию.
До сих пор в переговорах о формировании правительства особенно заметно совпадение позиций «Объединённого списка» (AS) и Национального объединения (NA).
В понедельник, во время второго раунда переговоров, именно с представителями Национального объединения Кулбергс провёл самую продолжительную встречу. Он также похвалил партию за хорошую подготовку к переговорам.
Председатель Национального объединения Илзе Индриксоне, в свою очередь, заявила, что обе политические силы придерживаются схожего долгосрочного видения.
Во вторник Латвийское телевидение сообщило, что «Объединённый список» продолжает активные переговоры только с Национальным объединением, тогда как «Новое Единство» (JV) и «Прогрессивные» на следующий раунд консультаций приглашены не были.
В ходе переговоров с Национальным объединением обсуждается также вопрос о том, как закрепить в модели сотрудничества гарантии, чтобы по принципиально важным для партии вопросам её позицию нельзя было обойти голосами оппозиции.
Коалиция «Объединённого списка» и Национального объединения располагала бы в Сейме 51 голосом.
При этом поддержку такой модели пообещал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс, чья политическая сила располагает ещё 17 депутатскими мандатами.
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