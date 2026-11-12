Ринкевич признал, что регулярно общается с Кулбергсом по вопросам формирования правительства, а во время встречи со Смилтенсом обсуждался график создания парламентских комиссий.

Президент заявил, что не видит причин для беспокойства. Он отметил, что в истории латвийского парламентаризма правительства формировались с разной скоростью. Бывали случаи, когда Кабинет министров получал доверие Сейма уже через два-три дня после начала работы парламента, но случалось и так, что правительство утверждали лишь в конце ноября или января.