Для определения происхождения зерна используется специальный метод анализа, разработанный в Великобритании. Он позволяет исследовать химический состав зерна и сравнивать его с образцами, выращенными в разных странах.

Поскольку почва, климат и другие природные условия различаются в зависимости от региона, эти характеристики помогают установить предполагаемое место выращивания зерна. База данных, используемая при проверках, содержит информацию о 17 странах.