С сентября Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) отобрала 50 образцов транзитного зерна, которые при посредничестве научного института BIOR были направлены на исследование в аккредитованную лабораторию во Франции. На данный момент проверены 28 образцов, результаты остальных исследований пока ожидаются.
Для определения происхождения зерна используется специальный метод анализа, разработанный в Великобритании. Он позволяет исследовать химический состав зерна и сравнивать его с образцами, выращенными в разных странах.
Поскольку почва, климат и другие природные условия различаются в зависимости от региона, эти характеристики помогают установить предполагаемое место выращивания зерна. База данных, используемая при проверках, содержит информацию о 17 странах.
В то же время Министерство земледелия подчёркивает, что этот метод не позволяет со стопроцентной уверенностью установить страну происхождения зерна. Поэтому результаты лабораторных исследований необходимо оценивать вместе с сопроводительными документами груза и информацией о маршруте его перевозки.
Латвия участвует в программе проверок совместно с Украиной и Великобританией. Её цель — выявлять возможные случаи сокрытия истинного происхождения зерна и обхода санкций.
Полученную информацию Продовольственно-ветеринарная служба передаёт Таможенному управлению Службы государственных доходов (VID).
Проверки транзитного зерна продолжаются. Результаты исследований оставшихся 22 образцов будут поступать постепенно.
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