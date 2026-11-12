Помимо зарплат, одним из основных требований профсоюза является приостановка и пересмотр реформы больничной сети. Бариня признала необходимость упорядочить работу больниц, однако выразила опасения, что нынешние планы реформирования могут ухудшить доступность медицинской помощи в регионах.

Согласно презентации премьер-министра Андриса Кулбергса («Объединённый список»), реформа сети сотрудничества больниц должна обеспечить экономию в размере 40 миллионов евро ежегодно. Изменения в администрировании больничных листов и пособий позволят, по расчётам правительства, экономить ещё 50 миллионов евро в год, а другие отраслевые реформы, решения по которым будут принимать профильные министерства, — 70 миллионов евро ежегодно.