Она подчеркнула, что повышение зарплат медицинских работников остаётся главным приоритетом организации. Профсоюз уже изложил свою позицию в письменном виде и не намерен соглашаться ни на какое сокращение оплаты труда. Для защиты своих требований LVSADA готов обратиться к омбудсмену и использовать все доступные законные средства.
Помимо зарплат, одним из основных требований профсоюза является приостановка и пересмотр реформы больничной сети. Бариня признала необходимость упорядочить работу больниц, однако выразила опасения, что нынешние планы реформирования могут ухудшить доступность медицинской помощи в регионах.
Согласно презентации премьер-министра Андриса Кулбергса («Объединённый список»), реформа сети сотрудничества больниц должна обеспечить экономию в размере 40 миллионов евро ежегодно. Изменения в администрировании больничных листов и пособий позволят, по расчётам правительства, экономить ещё 50 миллионов евро в год, а другие отраслевые реформы, решения по которым будут принимать профильные министерства, — 70 миллионов евро ежегодно.
Общая цель экономии за счёт отраслевых реформ в 2027–2030 годах составляет 650 миллионов евро.
Комментируя планы сокращения расходов на больничную сеть, Бариня заявила, что до сих пор не видела ни оценки последствий реформы, ни конкретных расчётов. По её мнению, добиться такой экономии можно будет лишь за счёт работников.
В профсоюзе считают, что прежде всего необходимо обсуждать, как привлекать медицинский персонал в регионы и какие услуги должны предоставляться в региональных медицинских центрах. Важно также чётко определить специализацию этих учреждений, чтобы жители знали, куда обращаться за помощью при различных травмах.
LVSADA выступает и против введения профессий парамедика и флеботомиста — специалиста по забору крови.
По словам Барини, первоначальные расходы на введение профессии парамедика оценивались примерно в 10 миллионов евро, а для подготовки и трудоустройства флеботомистов потребуется дополнительное финансирование.
В условиях, когда правительство ищет возможности для экономии, профсоюз считает более важными сохранение существующего персонала, доступность компенсируемых государством лекарств и медицинских услуг.
Организация также не поддерживает идею объединения Министерства здравоохранения и Министерства благосостояния. По мнению профсоюза, это приведёт к дальнейшему сокращению финансирования здравоохранения и увеличению нагрузки на систему.
Бариня считает, что будущему министру здравоохранения следует проанализировать эффективность ранее сделанных инвестиций в отрасль и ответственность должностных лиц за принятые решения. По её мнению, необходимо рассмотреть возможность более строгих наказаний и усиления ответственности бывших министров здравоохранения.
Медики требуют повышения зарплат на 30%
Как сообщалось ранее, LVSADA потребовал предусмотреть в государственном бюджете на 2027 год повышение зарплат всех работников здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы оплачиваемых государством медицинских услуг.
Профсоюз также настаивает на пересмотре правил Кабинета министров о минимальных месячных зарплатах и специальных доплатах работникам здравоохранения, а также на введении механизма регулярного пересмотра оплаты труда.
Первоначально организация требовала повышения зарплат на 30%, однако в поисках компромисса согласилась на 25,4%.
В сентябре Министерство здравоохранения сообщило профсоюзу, что для повышения зарплат на 25,4% потребуется 228,7 миллиона евро.
Участники встречи признали серьёзность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было. Не удалось согласовать и дальнейший план действий или сроки принятия решения.
Согласно действующим правилам Кабинета министров, минимальная месячная зарплата помощника медсестры и медицинского ассистента составляет 863 евро. Это всего на 43 евро больше минимальной зарплаты, запланированной в Латвии на 2027 год.
Для медсестёр установлен минимальный месячный оклад в размере 1189 евро.
В LVSADA предупреждают, что без соразмерного повышения зарплат дефицит работников в здравоохранении будет только усугубляться.
В проекте ответа Кабинета министров по государственному бюджету на 2027 год признаётся необходимость дополнительного финансирования здравоохранения в размере 663 миллионов евро. Однако потребность в средствах на человеческие ресурсы оценивается лишь в 45,2 миллиона евро.
При этом, как отмечает профсоюз, в документе не указано, какое финансирование будет фактически выделено.
Если правительство не примет конкретных решений об увеличении финансирования здравоохранения и повышении зарплат всех работников отрасли, обеспеченных необходимыми средствами, бюро LVSADA поручено созвать внеочередное заседание совета профсоюза.
На нём будет решаться вопрос о дальнейших коллективных действиях по защите интересов работников, предусмотренных законодательством.
Кулбергс намерен сэкономить почти 2,9 миллиарда евро
Ранее сообщалось, что премьер-министр Андрис Кулбергс намерен к 2030 году вернуть финансовое положение Латвии к уровню 2018 года. Для этого, по его оценке, в ближайшие четыре года государственному бюджету необходимо сэкономить 2,875 миллиарда евро.
Об этом премьер заявил во вторник на пресс-конференции, напомнив, что в 2018 году реальный экономический рост Латвии составлял 4%.
План Кулбергса предусматривает следующую экономию бюджетных средств:
2027 год — 822 миллиона евро;
2028 год — 667 миллионов евро;
2029 год — 675 миллионов евро;
2030 год — 711 миллионов евро.
Премьер видит возможности для сокращения расходов по шести направлениям.
В государственном управлении за четыре года предполагается сэкономить около 900 миллионов евро. Для этого предлагается сократить количество должностей, централизовать государственные закупки стандартных товаров и объединить административные услуги различных учреждений.
Отраслевые реформы должны обеспечить экономию примерно в 650 миллионов евро за четыре года. Речь идёт об изменениях в администрировании больничных листов и пособий, реформировании сети сотрудничества больниц и других преобразованиях.
Ещё 540 миллионов евро за четыре года планируется получить за счёт мер в сфере капитала, доходов и разовых решений. Среди возможных шагов — введение фиксированного необлагаемого минимума подоходного налога с населения и использование свободных средств государственных предприятий.
Укрепление нормативной и административной дисциплины, согласно планам правительства, может принести ещё 370 миллионов евро экономии за четыре года. Это направление предусматривает улучшение контроля за расходами и бюджетными ассигнованиями, а также пересмотр приоритетных мероприятий.
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