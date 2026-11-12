Письма получат только те жители, у которых при сопоставлении банковских данных с информацией о доходах обнаружены возможные несоответствия: например, внесенные суммы превышают задекларированные доходы или доходы вовсе не указаны. При анализе учитывались как сведения самих жителей, так и данные, предоставленные работодателями и другими лицами.

Получателям рекомендуют проверить банковские выписки за 2024 год, установить происхождение внесенных наличных и оценить, подлежали ли соответствующие доходы декларированию. В приложенном к письму руководстве объясняется, как это сделать.

Если обнаружены незадекларированные доходы, необходимо в течение 30 дней подать или уточнить декларацию за 2024 год, сохранив ранее правильно указанные сведения. Если в результате возникает дополнительный налог к уплате, его нужно внести вместе с пеней, которую автоматически рассчитает EDS.