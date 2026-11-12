Письма планируется рассылать до 18 декабря 2026 года, примерно по 3000 в неделю. На неделе государственных праздников с 16 по 20 ноября рассылка проводиться не будет.
Получателям предложат проверить происхождение денег и при необходимости в течение 30 дней подать или уточнить годовую декларацию о доходах за 2024 год.
СГД подчеркивает, что внесение наличных на счет само по себе не означает возникновения обязанности платить налог. Если дополнительных декларируемых доходов нет, отвечать на письмо и предоставлять документы не требуется.
Письма получат только те жители, у которых при сопоставлении банковских данных с информацией о доходах обнаружены возможные несоответствия: например, внесенные суммы превышают задекларированные доходы или доходы вовсе не указаны. При анализе учитывались как сведения самих жителей, так и данные, предоставленные работодателями и другими лицами.
Получателям рекомендуют проверить банковские выписки за 2024 год, установить происхождение внесенных наличных и оценить, подлежали ли соответствующие доходы декларированию. В приложенном к письму руководстве объясняется, как это сделать.
Если обнаружены незадекларированные доходы, необходимо в течение 30 дней подать или уточнить декларацию за 2024 год, сохранив ранее правильно указанные сведения. Если в результате возникает дополнительный налог к уплате, его нужно внести вместе с пеней, которую автоматически рассчитает EDS.
В СГД поясняют, что повторное внесение ранее снятых со счета денег или накоплений прошлых лет само по себе не считается новым доходом. Однако важно учитывать происхождение этих средств и то, требовалось ли декларировать их в год получения.
При этом обязанность декларировать доход не всегда означает необходимость платить налог: в отдельных случаях декларированию подлежат и не облагаемые налогом доходы.
Если после проверки выяснится, что дополнительных декларируемых доходов нет, никаких действий предпринимать не нужно. При необходимости дополнительных сведений СГД свяжется с жителем индивидуально.
Вопросы можно задать через раздел EDS «Переписка с СГД». Дополнительная информация размещена на сайте службы в разделе «Полезное» — «Письма СГД: вопросы и ответы».
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