Ночью небо будет преимущественно облачным, лишь после полуночи на западе страны местами прояснится. По всей Латвии ожидаются дождь и мокрый снег, а на востоке — также снег. На побережье осадки могут сопровождаться грозами.
Водителей предупреждают о возможной гололедице на отдельных участках дорог. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер, на морском побережье с порывами до 15–17 метров в секунду. На востоке страны местами образуется дымка. Температура воздуха составит 0…+4 градуса.
В Риге ночью ожидается облачная погода с периодическими дождями и мокрым снегом. При умеренном юго-восточном ветре температура составит +2…+3 градуса.
Днём в Латвии сохранится преимущественно облачная погода с отдельными прояснениями. Во многих районах пройдут дожди и мокрый снег, а в первой половине дня на побережье возможны грозы.
Южный и юго-западный ветер будет умеренным, однако на побережье его порывы достигнут 15–18 метров в секунду. Во второй половине дня в Курземе ветер сменится на западный. Воздух прогреется до +2…+7 градусов.
В Риге днём будет преимущественно облачно, с середины дня возможны прояснения. Временами пройдут небольшие осадки, главным образом дождь. При умеренном южном и юго-западном ветре температура повысится до +4…+5 градусов.
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