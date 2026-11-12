Днём в Латвии сохранится преимущественно облачная погода с отдельными прояснениями. Во многих районах пройдут дожди и мокрый снег, а в первой половине дня на побережье возможны грозы.

Южный и юго-западный ветер будет умеренным, однако на побережье его порывы достигнут 15–18 метров в секунду. Во второй половине дня в Курземе ветер сменится на западный. Воздух прогреется до +2…+7 градусов.

В Риге днём будет преимущественно облачно, с середины дня возможны прояснения. Временами пройдут небольшие осадки, главным образом дождь. При умеренном южном и юго-западном ветре температура повысится до +4…+5 градусов.