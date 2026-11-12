Но Хуанг сумел создать не просто успешного производителя микросхем. Nvidia разработала целую технологическую экосистему: процессоры, программное обеспечение, сетевое оборудование и инструменты, благодаря которым тысячи компаний строят свои ИИ-системы на её технологиях. В результате Nvidia превратилась в одну из самых дорогих компаний планеты с капитализацией свыше четырёх триллионов долларов. А сам Хуанг стал человеком, от решений которого во многом зависели темпы развития искусственного интеллекта.

Теперь этот человек неожиданно уходит. Поводом послужили сообщения о внебрачных отношениях Хуанга с Элис Хуан, связанной с сингапурской компанией Megaspeed. Американские власти подозревают её в связях с китайской разведкой, а саму Megaspeed проверяют в связи с возможным обходом американских ограничений на поставки передовых чипов в Китай.

Ситуацию осложнили сообщения о другом романе Хуанга — с одной из вице-президентов Nvidia, непосредственно ему подчинявшейся.