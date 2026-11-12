Об отставке Хуанга 12 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Nvidia. Основатель компании также покидает совет директоров, хотя сохраняет принадлежащий ему пакет акций — около 3,61%. Временно руководить Nvidia будет финансовый директор Колетт Кресс. Совет директоров приступает к поискам постоянного преемника.
Уход Хуанга означает завершение целой эпохи. Он основал Nvidia вместе с партнёрами в 1993 году, когда компания занималась разработкой графических процессоров для компьютерных игр. Тогда никто не предполагал, что через три десятилетия именно эти устройства станут основой технологической революции.
Дело в том, что обучение современных систем искусственного интеллекта требует колоссального количества вычислений. Обычные процессоры справляются с ними сравнительно медленно, тогда как графические чипы способны выполнять огромное число операций одновременно. Именно это сделало продукцию Nvidia незаменимой для разработчиков больших языковых моделей, включая системы, лежащие в основе ChatGPT.
Но Хуанг сумел создать не просто успешного производителя микросхем. Nvidia разработала целую технологическую экосистему: процессоры, программное обеспечение, сетевое оборудование и инструменты, благодаря которым тысячи компаний строят свои ИИ-системы на её технологиях. В результате Nvidia превратилась в одну из самых дорогих компаний планеты с капитализацией свыше четырёх триллионов долларов. А сам Хуанг стал человеком, от решений которого во многом зависели темпы развития искусственного интеллекта.
Теперь этот человек неожиданно уходит. Поводом послужили сообщения о внебрачных отношениях Хуанга с Элис Хуан, связанной с сингапурской компанией Megaspeed. Американские власти подозревают её в связях с китайской разведкой, а саму Megaspeed проверяют в связи с возможным обходом американских ограничений на поставки передовых чипов в Китай.
Ситуацию осложнили сообщения о другом романе Хуанга — с одной из вице-президентов Nvidia, непосредственно ему подчинявшейся.
При этом обвинения в шпионаже остаются предметом расследования. Доказательств того, что Хуанг сознательно передавал секретную информацию Китаю, публично не представлено. Nvidia заявила, что пока не располагает основаниями считать, что её технологии или конфиденциальные сведения были скомпрометированы.
Однако для компании, чья продукция находится в центре технологического противостояния США и Китая, даже подозрения подобного рода способны превратиться в серьёзный кризис. Почему же отставка одного руководителя так встревожила рынки? Проблема заключается в том, что Хуанг был не просто управляющим Nvidia. Он выступал главным архитектором всей её стратегии и одновременно одним из наиболее активных организаторов мирового бума искусственного интеллекта.
Компания не ограничивалась продажей чипов. Она инвестировала средства в разработчиков ИИ, облачных операторов и владельцев дата-центров, помогая им расширять мощности. Получалось, что Nvidia одновременно поставляла оборудование, поддерживала его покупателей инвестициями и способствовала увеличению спроса на собственную продукцию.
Такая модель позволяла отрасли расти с необычайной скоростью. Но теперь возникает вопрос: сохранит ли новое руководство прежнюю готовность вкладывать миллиарды долларов в развитие рынка? Если Nvidia станет осторожнее, последствия могут почувствовать далеко за пределами самой компании. Строительство новых центров обработки данных может замедлиться, финансирование отдельных ИИ-проектов — сократиться, а небольшим разработчикам станет сложнее получить необходимые вычислительные мощности. Особенно уязвимы компании, которые рассчитывают на постоянное расширение инфраструктуры и ещё не вышли на устойчивую прибыль.
Впрочем, отставка Хуанга вовсе не означает, что Nvidia перестанет производить процессоры или что развитие искусственного интеллекта остановится. У компании остаются инженеры, технологии, многолетние контракты и огромная клиентская база. Её программная платформа CUDA по-прежнему служит одним из главных преимуществ перед конкурентами.
Однако именно сейчас отрасль находится в чрезвычайно чувствительном положении. Инвестиции в ИИ растут быстрее, чем многие компании успевают превратить новые технологии в прибыльный бизнес. Инвесторы всё чаще задаются вопросом, когда гигантские расходы на дата-центры начнут окупаться.
На этом фоне потеря человека, который олицетворял уверенность в будущем ИИ, способна усилить сомнения. Уже первые сообщения о возможном увольнении Хуанга вызвали падение акций Nvidia и связанных с ней компаний. Одновременно инвесторы обратили внимание на конкурентов — прежде всего AMD и Broadcom, которые могут попытаться воспользоваться неопределённостью.
Есть и ещё одно последствие: вероятное усиление политического контроля над торговлей передовыми микрочипами. Скандал вновь привлёк внимание Вашингтона к тому, каким образом американские технологии попадают к китайским компаниям и насколько надёжно соблюдаются экспортные ограничения.
Таким образом, речь идёт не просто о смене генерального директора. Nvidia оказалась на пересечении сразу трёх кризисов: корпоративного управления, национальной безопасности и доверия инвесторов к перспективам искусственного интеллекта. Следующие месяцы покажут, насколько созданная Хуангом система способна работать без своего создателя.
Именно в этом заключается главный парадокс происходящего. Человек, который помог убедить мир, что будущее принадлежит искусственному интеллекту, построил компанию стоимостью в триллионы долларов. Но теперь выясняется, что будущее этой компании по-прежнему в значительной степени зависит от вполне человеческого фактора.
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