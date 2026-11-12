Инициатива The Russian Transfer предусматривает передачу замороженных счетов ЦБ РФ из европейских депозитариев специальной структуре ЕС вместе с обязательствами перед владельцем счетов. Право собственности на средства останется у российского Центробанка. По замыслу авторов, Евросоюз будет компенсировать возможные убытки, связанные с передачей счетов. В бельгийском депозитарии Euroclear находится около 185 млрд евро из примерно 210 млрд евро активов ЦБ РФ, замороженных в Евросоюзе.

В сентябре 122 евродепутата уже призывали вернуться к обсуждениюзамороженных российских активов и поддержали передачу счетов специальной структуре ЕС. В новом письме депутаты просят включить этот шаг в предложение по финансированию Украины.

Фон дер Ляйен 12 ноября заявила в Дублине, что Еврокомиссия представит предложение по финансированию Украины на 2027 год до специального саммита ЕС, который пройдет 26-27 ноября в Брюсселе. В совместном заявлении по итогам встречи с Владимиром Зеленским фон дер Ляйен и Кошта подтвердили, что лидеры ЕС обсудят это предложение на саммите.