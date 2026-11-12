Группа из 71 депутата Европарламента от шести фракций призвала Еврокомиссию включить передачузамороженных счетов Центробанка России под управление специальной структуры ЕС в готовящееся предложение по финансированию Украины на 2027 год. В письме от четверга, 12 ноября, с которым ознакомилась DW, депутаты также призвали Совет ЕС одобрить передачу счетов до конца года.
Подписанты предлагают передать счета под контроль ЕС, даже если средства на 2027 год удастся найти из других источников. По их замыслу, активы могли бы стать основой для резерва на случай нехватки средств в будущем. Авторы письма также считают, что контроль ЕС над активами помешал бы распорядиться ими в рамках потенциальной мирной сделки, заключенной без участия Европы.
Письмо подготовили Тейс Рёйтен, Натали Луазо, Карин Карлсбро и Жан-Марк Жермен. Оно адресовано премьер-министру председательствующей в Совете ЕС Ирландии Михолу Мартину, председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), главе дипломатии ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по экономике Валдису Домбровскису.
Инициатива The Russian Transfer предусматривает передачу замороженных счетов ЦБ РФ из европейских депозитариев специальной структуре ЕС вместе с обязательствами перед владельцем счетов. Право собственности на средства останется у российского Центробанка. По замыслу авторов, Евросоюз будет компенсировать возможные убытки, связанные с передачей счетов. В бельгийском депозитарии Euroclear находится около 185 млрд евро из примерно 210 млрд евро активов ЦБ РФ, замороженных в Евросоюзе.
В сентябре 122 евродепутата уже призывали вернуться к обсуждениюзамороженных российских активов и поддержали передачу счетов специальной структуре ЕС. В новом письме депутаты просят включить этот шаг в предложение по финансированию Украины.
Фон дер Ляйен 12 ноября заявила в Дублине, что Еврокомиссия представит предложение по финансированию Украины на 2027 год до специального саммита ЕС, который пройдет 26-27 ноября в Брюсселе. В совместном заявлении по итогам встречи с Владимиром Зеленским фон дер Ляйен и Кошта подтвердили, что лидеры ЕС обсудят это предложение на саммите.
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