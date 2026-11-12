Наиболее благополучная ситуация сложилась в Нидерландах, где непредвиденные расходы не смогли бы покрыть 15,3% жителей. Далее следуют Мальта и Чехия — в обеих странах этот показатель составляет 18,7%.

О том, что финансовая стабильность остаётся серьёзной проблемой для многих жителей Латвии, свидетельствуют и недавно опубликованные результаты опроса CV.lv. Согласно исследованию, 26% работающих жителей страны в настоящее время не могут позволить себе откладывать деньги.

При этом лишь 5% опрошенных за последний год смогли существенно увеличить свою финансовую подушку безопасности, чтобы лучше подготовиться к возможной потере работы.