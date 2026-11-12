В целом по Евросоюзу с подобными трудностями столкнулся бы почти каждый третий житель. В 2025 году 29,2% населения ЕС признали, что не смогли бы справиться с неожиданными финансовыми расходами. По сравнению с 2024 годом ситуация немного улучшилась — тогда этот показатель составлял 30%.
Особенно сложная ситуация наблюдается в Греции, Латвии и Болгарии, где непредвиденные траты по-прежнему представляют серьёзную финансовую проблему для значительной части населения.
Хуже всего ситуация в Греции, где более половины жителей — 50,5% — признали, что не смогли бы оплатить неожиданные расходы. На втором месте находится Латвия с показателем 43,7%, а на третьем — Болгария, где такие трудности испытывают 42,4% населения.
Наиболее благополучная ситуация сложилась в Нидерландах, где непредвиденные расходы не смогли бы покрыть 15,3% жителей. Далее следуют Мальта и Чехия — в обеих странах этот показатель составляет 18,7%.
О том, что финансовая стабильность остаётся серьёзной проблемой для многих жителей Латвии, свидетельствуют и недавно опубликованные результаты опроса CV.lv. Согласно исследованию, 26% работающих жителей страны в настоящее время не могут позволить себе откладывать деньги.
При этом лишь 5% опрошенных за последний год смогли существенно увеличить свою финансовую подушку безопасности, чтобы лучше подготовиться к возможной потере работы.
Результаты опроса показывают, что накопление сбережений остаётся сложной задачей для значительной части работающего населения. Более трети респондентов — 36% — признали, что хотели бы откладывать деньги, однако пока им это не удаётся.
Ещё 23% сообщили, что за последние 12 месяцев смогли увеличить свои накопления, но лишь незначительно.
В случае потери работы больше всего жителей беспокоит возможность оплачивать повседневные расходы. Именно этот фактор назвали главным источником тревоги 32% опрошенных.
На втором месте среди опасений — сложности с поиском новой подходящей работы (23%). Далее следуют необходимость выплачивать ипотеку или арендную плату за жильё (17%), а также расходы, связанные с семьёй и детьми (16%).
Снижение уровня жизни, длительную безработицу и истощение накоплений в качестве серьёзного риска отмечает примерно каждый восьмой респондент.
Лишь 1% опрошенных заявили, что потеря работы не создала бы для них серьёзных финансовых трудностей.
«В Латвии вопрос заключается не в желании создавать накопления, а в возможности это делать. Если каждый четвёртый работник не может позволить себе откладывать деньги на чёрный день, а наибольшие опасения связаны с покрытием повседневных расходов, то рабочее место зачастую становится главным гарантом финансовой безопасности.
Работодатель не может за один день существенно повысить зарплаты, но способен дать сотрудникам большее чувство защищённости. Открытое информирование о положении дел в компании и регулярный пересмотр оплаты труда зачастую помогают снизить неуверенность в завтрашнем дне эффективнее, чем различные инициативы по улучшению благополучия сотрудников», — отметила руководитель отдела подбора персонала CV-Online Recruitment в странах Балтии Линда Грибусте.
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