В порты КНР запрещается заходить танкерам теневого флота РФ

Китайская портовая группа Shandong Port Group, объединяющая крупные порты в провинции Шаньдун на востоке КНР, уведомила трейдеров, что запрещает заходить в ее сеть портов нефтяным судам, находящимся под санкциями США. Об этом во вторник, 7 января, сообщило агентство Reuters, которое получило текст уведомления от нескольких трейдеров.

Согласно распространенному 6 января сообщению одного из крупнейших китайских портовых операторов, портам провинции Шаньдун, которые являются основными терминалами для импорта в Китай подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы, запрещается швартовать, разгружать или предоставлять судовые услуги "теневым" танкерам, включенным в американский санкционный список.

Shandong Port Group не ответила на звонки и электронное письмо Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

В прошлом году через порты в Шаньдуне, такие как Циндао, Жичжао и Яньтай, ежедневно импортировалось около 1,74 млн баррелей нефти из Ирана, России и Венесуэлы, то есть около 17 процентов китайского импорта, свидетельствуют данные отслеживания судов компании Kpler.

США готовят новые санкции против "теневого флота" РФ

5 января Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена ввести новые санкции против танкеров "теневого флота" России, перевозящих российскую нефть, проданную за более высокую цену, чем установленная Западом на уровне 60 долларов США за баррель.

Танкеры российского "теневого флота" ходят под иностранными флагами - их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для "теневого флота" используются старые и часто не застрахованные танкеры, на которых экспортируют сырую нефть и нефтепродукты из РФ в обход международных санкций.