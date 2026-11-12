Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны «принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными». Его конкретные параметры обещают объявить в ближайшее время. Участник украинской делегации Давид Арахамия подтвердил, что обмен может стать одним из самых масштабных за время войны, «а возможно, и вообще самым масштабным».
Однако по главному политическому вопросу переговоры вновь зашли в тупик. Как заявил представитель американской стороны Джаред Кушнер, территориальные разногласия остаются основным препятствием на пути к соглашению. Именно эту тему предполагалось подробно обсудить во второй день встречи, но сблизить позиции сторон не удалось.
Мединский, со своей стороны, дал понять, что Москва не намерена отказываться от территориальных требований. «Каждая пядь наших земель будет России возвращена», — заявил он.
Более оптимистично участники переговоров оценивают обсуждение гарантий безопасности для Украины. Кушнер сообщил о «значительном прогрессе», а глава украинской делегации Рустем Умеров даже назвал его «огромным». Впрочем, ни один из них не уточнил, в чём именно заключаются достигнутые договорённости.
По информации украинских источников, ещё в первый день встречи обсуждались и российские требования относительно гарантий безопасности для самой России. Результаты этих дискуссий также остались неизвестными.
Мединский утверждает, что центральной темой переговоров стала европейская система безопасности в целом. По его словам, по некоторым вопросам стороны смогли найти взаимопонимание, по другим разногласия сохранились.
При этом глава российской делегации прибегнул к весьма своеобразному медицинскому сравнению. «По сути болен весь организм», — заявил он, добавив, что в Украине «просто прорвался гнойник» и «пластырем тут не обойдёшься».
Примечательно, что европейская безопасность обсуждалась фактически без участия самих европейцев. Мединский сообщил, что российская делегация в Абу-Даби с представителями европейских стран не общалась и даже «не понимает», в каком статусе они там находились.
Американские переговорщики признают, что между Москвой и Киевом по-прежнему отсутствует доверие. И хотя стороны говорят о продвижении в вопросах безопасности, никаких признаков сближения их позиций по территориям пока нет.
Тем не менее в Украине после завершения встречи допустили, что решение может быть найдено ещё до Нового года. Пока же единственным конкретным результатом двухдневных переговоров остаётся принципиальная договорённость об обмене пленными.
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