Более оптимистично участники переговоров оценивают обсуждение гарантий безопасности для Украины. Кушнер сообщил о «значительном прогрессе», а глава украинской делегации Рустем Умеров даже назвал его «огромным». Впрочем, ни один из них не уточнил, в чём именно заключаются достигнутые договорённости.

По информации украинских источников, ещё в первый день встречи обсуждались и российские требования относительно гарантий безопасности для самой России. Результаты этих дискуссий также остались неизвестными.

Мединский утверждает, что центральной темой переговоров стала европейская система безопасности в целом. По его словам, по некоторым вопросам стороны смогли найти взаимопонимание, по другим разногласия сохранились.