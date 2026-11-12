По словам министра, канадские иммиграционные власти будут индивидуально рассматривать каждый случай и принимать меры для предотвращения въезда участников, представляющих Россию и Белоруссию, независимо от наличия ранее выданных виз.
Ван Куверден подчеркнул, что ограничения не направлены против граждан этих стран как таковых. Их цель, по утверждению министра, не позволить российскому и белорусскому правительствам использовать международные спортивные соревнования для государственной пропаганды и политической легитимации.
При этом Канада сохраняет возможность участия отдельных спортсменов в нейтральном статусе, если это допускают правила соответствующих международных федераций.
Министр также заявил, что до тех пор, пока Россия продолжает войну против Украины, возвращение к прежнему формату спортивного сотрудничества невозможно. Канадское правительство намерено и дальше поддерживать Украину.
Нынешнее заявление стало продолжением позиции, которую ещё 4 ноября озвучил премьер-министр Канады Марк Карни. Тогда он сообщил, что российским хоккеистам не выдадут визы для участия в молодёжном чемпионате мира.
Однако ситуация осложнилась решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным турнирам с 2027 года.
IIHF выразила несогласие с этим решением, сославшись на проблемы безопасности, получения виз, логистики и необходимости срочно менять формат соревнований.
Первым турниром, которого касается решение арбитража, должен стать молодёжный чемпионат мира, запланированный в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Матчи пройдут в Эдмонтоне и Ред-Дире.
После решения CAS организаторам пришлось пересматривать состав участников. Согласно сообщению Норвежской федерации хоккея от 8 ноября, сборная России получила десятое место в обновлённой системе проведения чемпионата.
В результате Норвегия, оказавшаяся командой с самым низким рейтингом, должна была покинуть элитный дивизион и перейти в дивизион 1А.
По проекту календаря, разосланному Международной федерацией хоккея, российская молодёжная сборная должна была выступить в группе B вместе с Канадой, Чехией, Швейцарией и Латвией.
Таким образом, российские хоккеисты формально получили возможность вернуться на международный турнир благодаря решению спортивного арбитража, однако столкнулись с препятствием со стороны страны-организатора.
Решение CAS об участии в соревнованиях само по себе не предоставляет спортсменам права въезда в Канаду. Визовые и иммиграционные вопросы остаются в компетенции канадских властей.
Окончательное решение о формате чемпионата и составе участников предстоит принять IIHF. Пока же позиция Оттавы остаётся неизменной: российские и белорусские команды не смогут использовать канадскую территорию для участия в международных соревнованиях под государственными флагами.
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