Ван Куверден подчеркнул, что ограничения не направлены против граждан этих стран как таковых. Их цель, по утверждению министра, не позволить российскому и белорусскому правительствам использовать международные спортивные соревнования для государственной пропаганды и политической легитимации.

При этом Канада сохраняет возможность участия отдельных спортсменов в нейтральном статусе, если это допускают правила соответствующих международных федераций.