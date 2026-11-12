Сколько жителей Эстонии учится в российских вузах сегодня, точно неизвестно. Ни Министерство образования и науки, ни государственная информационная система образования страны не располагают актуальными сведениями. Поэтому статистика ЮНЕСКО за 2023 год остаётся одним из немногих ориентиров.
Между тем посольство России в Эстонии продолжает рекламировать возможности получения российского высшего образования. На сайте дипломатического представительства предлагаются стипендии, в том числе независимо от академической успеваемости, а также бесплатные языковые курсы для будущих абитуриентов.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро назвал поездку в Россию ради учёбы одной из самых странных и непонятных причин для путешествия в нынешних условиях.
По его словам, если гражданин Эстонии попадёт на российской территории в опасную ситуацию, возможности государства оказать ему консульскую или иную помощь будут крайне ограничены.
Таро не исключает, что иностранный гражданин может стать заложником и использоваться российскими властями для обмена на задержанных разведчиков. Ещё один сценарий, о котором предупредил министр, предполагает давление с целью заставить человека подписать контракт с Министерством обороны России.
В таком случае, считает Таро, человек рискует практически сразу оказаться на фронте в Украине. При этом речь идёт о предупреждении относительно возможных угроз, а не о подтверждённых случаях отправки именно эстонских студентов на войну.
Департамент внутренней безопасности Эстонии (KAPO) также предупреждает, что приезжающие на учёбу в Россию жители страны привлекают внимание российских разведывательных служб. По оценке ведомства, особый интерес к российскому образованию проявляют русскоязычные жители Эстонии.
Руководитель одного из подразделений KAPO Марта Туул утверждает, что в российских университетах действуют сотрудники спецслужб под прикрытием. Они выявляют иностранных студентов, которые потенциально могут представлять интерес для разведки, и пытаются установить с ними контакт.
Причём, как объясняет Туул, вербовка не обязательно предполагает немедленное выполнение заданий. Спецслужбы могут годами поддерживать отношения с человеком, рассчитывая, что впоследствии он получит доступ к интересующей их информации.
Опасения эстонской контрразведки подкрепляются конкретным уголовным делом. ERR напоминает об уроженце Эстонии Никите Кузьмине, который поступил в университет Санкт-Петербурга, а затем был завербован российской военной разведкой ГРУ.
По материалам дела, перед ним поставили выбор между сотрудничеством со спецслужбами и отправкой на фронт. Впоследствии Кузьмин собирал сведения о военных и гражданских объектах в Нарве. Эстонские правоохранительные органы задержали его, а суд назначил четыре года лишения свободы.
По оценке прокуратуры, существенного ущерба безопасности страны причинено не было, поскольку деятельность Кузьмина удалось пресечь на ранней стадии.
Марта Туул также напомнила о случаях отправки на войну иностранных студентов из африканских государств. По её мнению, нельзя исключать, что с аналогичным давлением столкнутся молодые люди из Эстонии и других балтийских стран.
При этом обучение в российском университете само по себе не означает причастности студента к разведывательной деятельности. Эстонские спецслужбы предупреждают именно о риске вербовки, задержания или принуждения.
Несмотря на эти предупреждения, российские образовательные программы продолжают привлекать жителей Эстонии. Однако, как подчёркивают представители эстонских властей, бесплатное образование в нынешних условиях может сопровождаться рисками, последствия которых окажутся значительно серьёзнее расходов на получение диплома.
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