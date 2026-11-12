По его словам, если гражданин Эстонии попадёт на российской территории в опасную ситуацию, возможности государства оказать ему консульскую или иную помощь будут крайне ограничены.

Таро не исключает, что иностранный гражданин может стать заложником и использоваться российскими властями для обмена на задержанных разведчиков. Ещё один сценарий, о котором предупредил министр, предполагает давление с целью заставить человека подписать контракт с Министерством обороны России.

В таком случае, считает Таро, человек рискует практически сразу оказаться на фронте в Украине. При этом речь идёт о предупреждении относительно возможных угроз, а не о подтверждённых случаях отправки именно эстонских студентов на войну.