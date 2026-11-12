Инцидент произошёл на Колпинском шоссе в посёлке Шушары, входящем в Пушкинский район Санкт-Петербурга. По предварительной информации, полковник находился за рулём автомобиля и выезжал со двора, когда прогремел взрыв.
Военнослужащий погиб на месте. Его имя официально пока не разглашается. По данным местных СМИ, в момент взрыва в машине он находился один.
Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об убийстве.
«В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.
По информации «Фонтанки», взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. Предположительно, его активировали дистанционно именно в тот момент, когда офицер начал движение.
Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения. После происшествия движение по Колпинскому шоссе перекрыли, на месте работали сотрудники экстренных служб и следователи.
Особое внимание привлекает то обстоятельство, что это уже второй подобный случай на Колпинском шоссе менее чем за три месяца.
В конце августа на этой же дороге при взрыве автомобиля погиб другой высокопоставленный российский военнослужащий. Его супруга получила тяжёлые ранения.
Тогда в машине также сработало самодельное взрывное устройство. По сообщениям российских СМИ, взрыв оказался настолько мощным, что супругам оторвало ноги. Военнослужащий впоследствии скончался.
Правоохранительные органы расследовали тот инцидент как убийство. В материалах СМИ также сообщалось о подозреваемой в организации подрыва 24-летней девушке.
Нынешний взрыв произошёл примерно в полукилометре от места августовского происшествия, что вызывает вопросы о возможной связи двух преступлений.
Однако официальных подтверждений того, что оба убийства организованы одними и теми же лицами или структурами, пока нет.
Неизвестно также, кто именно установил взрывное устройство под автомобилем полковника и каким образом предполагаемые исполнители получили информацию о его передвижениях.
Следственные органы пока не сообщили о задержаниях подозреваемых и не назвали предполагаемые мотивы преступления.
Таким образом, в Санкт-Петербурге за неполные три месяца в результате двух похожих взрывов автомобилей погибли два российских офицера. Оба инцидента произошли на одном шоссе, однако возможную связь между ними следствию ещё предстоит установить.
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