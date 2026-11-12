«В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

По информации «Фонтанки», взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. Предположительно, его активировали дистанционно именно в тот момент, когда офицер начал движение.

Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения. После происшествия движение по Колпинскому шоссе перекрыли, на месте работали сотрудники экстренных служб и следователи.