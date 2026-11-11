Решение CAS, разрешившее России вернуться к международным хоккейным соревнованиям, было принято коллегией из трех судей. Финские и швейцарские СМИ сообщают, что двое из них посещали Россию в течение последних полутора лет для участия в конференциях по арбитражу.
Член совета IIHF Вистурс Козиолс называет это веской причиной для подачи апелляции в Федеральный суд Швейцарии, но такой апелляции пока не подано. «К сожалению, мы получили только решение CAS, которое занимает полторы страницы, но мы не получили полного текста решения. Для того чтобы качественно подготовить апелляцию, нам необходимо ознакомиться с полным текстом», — комментирует Козиолс.
Как показывает практика IIHF, окончательное решение обычно выносится в течение двух-шести месяцев. Однако чемпионат мира среди юниоров до 20 лет в элитном дивизионе начнется в конце декабря. Норвежская хоккейная федерация уже получила официальное письмо от IIHF, в котором сообщается, что ей придется покинуть элитный дивизион, поскольку вместо Норвегии в соревнованиях участвует Россия.
Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) также получила новый календарь матчей с Россией. В кулуарах циркулирует версия о том, что IIHF может снова исключить Россию из соревнований, на этот раз по другой причине. К тому моменту, пока Россия обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде, пройдет много времени, и ряд соревнований уже будет проведен. «Я могу подтвердить, что мы готовим другие возможные решения. Но хотел бы немного подождать», — говорит Козиолс. (Lsm.lv)
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