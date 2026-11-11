Член совета IIHF Вистурс Козиолс называет это веской причиной для подачи апелляции в Федеральный суд Швейцарии, но такой апелляции пока не подано. «К сожалению, мы получили только решение CAS, которое занимает полторы страницы, но мы не получили полного текста решения. Для того чтобы качественно подготовить апелляцию, нам необходимо ознакомиться с полным текстом», — комментирует Козиолс.

Как показывает практика IIHF, окончательное решение обычно выносится в течение двух-шести месяцев. Однако чемпионат мира среди юниоров до 20 лет в элитном дивизионе начнется в конце декабря. Норвежская хоккейная федерация уже получила официальное письмо от IIHF, в котором сообщается, что ей придется покинуть элитный дивизион, поскольку вместо Норвегии в соревнованиях участвует Россия.