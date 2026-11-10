В предстоящем сезоне Сигулда в начале января примет четвертый этап Кубка мира.
Васкс сообщил, что в четверг, 12 ноября, состоится внеочередной конгресс Международной федерации санного спорта (FIL), на котором будет решаться вопрос об участии российских саночников в соревнованиях в статусе нейтральных атлетов.
Позиция Латвии не изменилась, и Латвия будет голосовать против статуса нейтральных атлетов для российских спортсменов. Однако, по словам Васкса, нет уверенности в том, что голос Латвии на этот раз будет решающим.
Латвия напомнила ассоциации, что российские спортсмены не смогут стартовать в Латвии даже в нейтральном статусе, поскольку этого не позволяет действующий закон о спорте, кроме того, в прошлом году большинство спортсменов российской сборной получили статус нежелательных лиц и больше не могут въезжать в Латвию.
Министр иностранных дел Байба Браже в прошлом году на неопределенный срок включила в список нежелательных для Латвии лиц 14 российских саночников, подчеркнув, что спортсменов страны-агрессора в Латвии не ждут.
Васкс добавил, что и в этом году Латвийская федерация санного спорта намерена провести этап Кубка мира без нейтральных или российских спортсменов.
При этом позиция руководства FIL по вопросу российских атлетов неясна, поскольку организация, получая финансирование от Международного олимпийского комитета (МОК), не может полностью противоречить решениям Спортивного арбитражного суда (CAS) и МОК.
Васкс вчера вновь разослал письма федерациям всех стран, осудив идею допуска России к соревнованиям.
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