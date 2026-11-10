Латвия напомнила ассоциации, что российские спортсмены не смогут стартовать в Латвии даже в нейтральном статусе, поскольку этого не позволяет действующий закон о спорте, кроме того, в прошлом году большинство спортсменов российской сборной получили статус нежелательных лиц и больше не могут въезжать в Латвию.

Министр иностранных дел Байба Браже в прошлом году на неопределенный срок включила в список нежелательных для Латвии лиц 14 российских саночников, подчеркнув, что спортсменов страны-агрессора в Латвии не ждут.

Васкс добавил, что и в этом году Латвийская федерация санного спорта намерена провести этап Кубка мира без нейтральных или российских спортсменов.