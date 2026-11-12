Главная проблема заключается в необычно низких запасах топлива. В конце октября европейские газохранилища были заполнены лишь на 75%, что стало минимальным показателем как минимум за шесть лет.

К 8 ноября заполненность сократилась до 72%. Для сравнения, средний показатель за предыдущие пять лет на эту дату составлял 89%.

Причём газ расходуется значительно быстрее обычного. За последнюю неделю из хранилищ ежедневно отбирали в среднем 3,6 тераватт-часа, что примерно в четыре раза превышает привычный для этого времени года уровень.