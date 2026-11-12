По данным экономиста, 9 ноября стоимость природного газа на нидерландской бирже TTF, служащей основным ценовым ориентиром для Европы, составляла 82,5 евро за мегаватт-час. Ещё 30 октября цена приближалась к 104 евро.
Столь заметное снижение Пургайлис связывает прежде всего с надеждами на ослабление напряжённости на Ближнем Востоке. Участники рынка рассчитывают, что переговоры США и Ирана позволят восстановить поставки газа из региона Персидского залива.
Однако фактического увеличения предложения пока не произошло. Более того, несмотря на недавнее удешевление, природный газ в Европе по-прежнему стоит примерно втрое дороже, чем в начале года.
Главная проблема заключается в необычно низких запасах топлива. В конце октября европейские газохранилища были заполнены лишь на 75%, что стало минимальным показателем как минимум за шесть лет.
К 8 ноября заполненность сократилась до 72%. Для сравнения, средний показатель за предыдущие пять лет на эту дату составлял 89%.
Причём газ расходуется значительно быстрее обычного. За последнюю неделю из хранилищ ежедневно отбирали в среднем 3,6 тераватт-часа, что примерно в четыре раза превышает привычный для этого времени года уровень.
Расчёты Citadele показывают, что при повторении сценария самой интенсивной зимней выработки запасов за последние пять лет к концу марта европейские хранилища могут оказаться заполненными всего на 12%.
Ситуацию осложняют проблемы с поставками сжиженного природного газа. За последние 30 дней европейские терминалы направили в газотранспортную систему на 11,5% меньше топлива, чем годом ранее.
На поставки влияют перебои в Катаре, а дополнительную конкуренцию за доступные партии сжиженного газа создают азиатские покупатели. В результате 9 ноября газ в Азии стоил примерно на 4,4 доллара за миллион британских тепловых единиц дороже, чем в Европе. Год назад средняя разница не превышала 50 центов.
Дополнительный спрос на газ возникает и из-за недостаточной выработки ветровой электроэнергии. В Германии, Нидерландах, Испании и Северной Италии за последний месяц она оказалась почти на 20% ниже прошлогодней. Недостающую электроэнергию приходится производить с использованием газа.
По прогнозу Citadele, в ближайшие две недели цена на бирже TTF может удерживаться около 83 евро за мегаватт-час. Однако возможный диапазон колебаний весьма широк, от 71 до 97 евро.
Более тёплая погода во второй половине ноября и дипломатический прогресс на Ближнем Востоке способны дополнительно снизить цены. Напротив, продолжительный период морозов и безветрия может спровоцировать новый скачок.
Для латвийских предприятий нынешнее удешевление газа может стать возможностью зафиксировать часть будущих расходов на энергоресурсы.
Однако Пургайлис предупреждает, что рассчитывать на дальнейшее устойчивое снижение цен рискованно. Европейские запасы газа остаются низкими, поставки ограничены, а даже кратковременные изменения погоды или геополитической обстановки способны резко изменить ситуацию.
Таким образом, нынешнее падение цен пока отражает скорее надежды участников рынка, чем реальное улучшение газоснабжения Европы. И если зима окажется холодной, временная передышка может закончиться новым энергетическим подорожанием.
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