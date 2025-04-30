У Вайры Вике-Фрейберги «волосы встают дыбом» от Трампа: он готов «разорвать на куски тело Украины»

Она подвергла жёсткой критике как самого Трампа, так и его администрацию, отметив, что этот президент «ежедневно делает нелогичные и абсурдные заявления, от которых, как говорится, волосы встают дыбом».

По мнению Вике-Фрейберги, предыдущий президент США Джо Байден сыграл важную роль в помощи Украине в её обороне от России, однако его действия были «слишком медленными и чрезмерно осторожными». Что касается нынешнего президента, Вике-Фрейберга в резкой форме сравнила его поведение с действиями разбойника, который вместе со своим соучастником — российским диктатором Владимиром Путиным — готов «разорвать на куски тело Украины».

«Я не вижу в нём человека, который уважает какие-либо базовые принципы международных отношений, даже те, что прописаны в уставе ООН», — заявила экс-президент о Трампе.

Комментируя инициированные Трампом мирные переговоры, она подчеркнула, что это — издевательство над дипломатией, особенно потому, что Украина, являясь жертвой, фактически не участвует в процессе, а ведут переговоры «агрессор и бывший союзник жертвы, который внезапно решил, что ему интереснее брататься с агрессором».

Бывшая глава Латвии добавила, что, стремясь «делать бизнес» с Россией, Трамп разрушил все нормальные связи сотрудничества, которые существовали на североамериканском континенте.

Она также выразила обеспокоенность тем, каким образом миру предстоит пережить оставшийся срок президентства Трампа.