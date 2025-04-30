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У Вайры Вике-Фрейберги «волосы встают дыбом» от Трампа: он готов «разорвать на куски тело Украины»

Редакция PRESS 30 апреля, 2025 09:17

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TV3

Бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 резко раскритиковала переговоры, которые ведёт президент США Дональд Трамп, направленные на прекращение войны, развязанной Россией против Украины, назвав их «гротескной насмешкой над дипломатией».

Она подвергла жёсткой критике как самого Трампа, так и его администрацию, отметив, что этот президент «ежедневно делает нелогичные и абсурдные заявления, от которых, как говорится, волосы встают дыбом».

По мнению Вике-Фрейберги, предыдущий президент США Джо Байден сыграл важную роль в помощи Украине в её обороне от России, однако его действия были «слишком медленными и чрезмерно осторожными». Что касается нынешнего президента, Вике-Фрейберга в резкой форме сравнила его поведение с действиями разбойника, который вместе со своим соучастником — российским диктатором Владимиром Путиным — готов «разорвать на куски тело Украины».

«Я не вижу в нём человека, который уважает какие-либо базовые принципы международных отношений, даже те, что прописаны в уставе ООН», — заявила экс-президент о Трампе.

Комментируя инициированные Трампом мирные переговоры, она подчеркнула, что это — издевательство над дипломатией, особенно потому, что Украина, являясь жертвой, фактически не участвует в процессе, а ведут переговоры «агрессор и бывший союзник жертвы, который внезапно решил, что ему интереснее брататься с агрессором».

Бывшая глава Латвии добавила, что, стремясь «делать бизнес» с Россией, Трамп разрушил все нормальные связи сотрудничества, которые существовали на североамериканском континенте.

Она также выразила обеспокоенность тем, каким образом миру предстоит пережить оставшийся срок президентства Трампа.

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