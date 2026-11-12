Особенно заметный спад наблюдается в строительстве частных домов. С января по сентябрь было выдано всего 993 разрешения на возведение новых индивидуальных жилых зданий. По сравнению с тем же периодом 2025 года их количество сократилось на 36,4%.
Причём сокращается не только число будущих домов, но и их общая площадь. За девять месяцев разрешения на строительство новых индивидуальных домов охватывали 202 500 квадратных метров, что на 39,2% меньше прошлогоднего показателя.
Не лучше обстоят дела и в промышленном строительстве. За девять месяцев выдано лишь 91 разрешение на возведение новых производственных зданий и складов общей площадью 204 тысячи квадратных метров.
По сравнению с прошлым годом количество таких разрешений рухнуло на 40,5%, а площадь запланированных объектов сократилась почти наполовину, на 48,3%.
Спад затронул и проекты реконструкции существующих зданий. Если учитывать не только новое строительство, но и капитальный ремонт, перестройку и реставрацию индивидуальных жилых домов, за девять месяцев было выдано 1380 разрешений общей площадью 294 900 квадратных метров. Это соответственно на 33,6% и 33,4% меньше, чем годом ранее.
Аналогичная ситуация наблюдается в промышленном секторе. На строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и реставрацию производственных зданий и складов выдано 173 разрешения. Их число сократилось на 24,8%, а общая площадь объектов уменьшилась на 7,5%, составив 574 тысячи квадратных метров.
При этом внутри самого 2026 года количество выданных разрешений оставалось относительно стабильным. В первом квартале их было 760, во втором — 866, а в третьем — 839.
Таким образом, официальная статистика свидетельствует о существенном сокращении строительных планов по сравнению с 2025 годом. Особенно сильно это проявляется в сегменте новых частных домов, производственных зданий и складов.
При этом речь идёт именно о разрешениях на строительство, а не о фактически начатых или завершённых объектах. Однако сокращение числа разрешений может указывать на ослабление будущей строительной активности.
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