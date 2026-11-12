Причём сокращается не только число будущих домов, но и их общая площадь. За девять месяцев разрешения на строительство новых индивидуальных домов охватывали 202 500 квадратных метров, что на 39,2% меньше прошлогоднего показателя.

Не лучше обстоят дела и в промышленном строительстве. За девять месяцев выдано лишь 91 разрешение на возведение новых производственных зданий и складов общей площадью 204 тысячи квадратных метров.