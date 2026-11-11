В учениях участвовали 45 добровольцев, изображавших людей, вынужденных покинуть свои дома. Они собрались в спортивной гимназии Шяуляя, прошли регистрацию, получили питание и приготовились к отправлению в Латвию.

Однако уже на первом этапе обнаружилась проблема: механизм специального подъёмника автобуса для людей с ограниченными возможностями вышел из строя. Из-за неисправности отправление пришлось отложить примерно на 20 минут.