Во вторник, 10 ноября, в Шяуляе прошёл второй этап совместных латвийско-литовских учений «Массовое движение» (Masu kustība). По сценарию из-за беспорядков в Балтийском регионе потребовалась срочная эвакуация населения в соседнюю страну.
В учениях участвовали 45 добровольцев, изображавших людей, вынужденных покинуть свои дома. Они собрались в спортивной гимназии Шяуляя, прошли регистрацию, получили питание и приготовились к отправлению в Латвию.
Однако уже на первом этапе обнаружилась проблема: механизм специального подъёмника автобуса для людей с ограниченными возможностями вышел из строя. Из-за неисправности отправление пришлось отложить примерно на 20 минут.
В учениях участвовали сотрудники самоуправления Шяуляя, Красного Креста, Продовольственного банка, а также пожарно-спасательных служб.
Как рассказал заместитель начальника Шяуляйского пожарно-спасательного управления Гражвидас Буткус, подобные тренировки проводились и раньше, однако прежде эвакуацию отрабатывали исключительно внутри Литвы. Теперь впервые проверяется взаимодействие служб двух государств при массовом перемещении населения через границу.
«Мы проверяем основные принципы процедуры эвакуации, выясняем, что необходимо улучшить, как работают логистика, организация питания, пункты сбора, регистрация, приём, распределение и размещение эвакуированных», — пояснил Буткус.
Координатор добровольцев департамента управления кризисами и чрезвычайными ситуациями Красного Креста Эльвинас Сташкус отметил, что организация уже готовилась к подобным сценариям, а нынешние учения позволяют проверить полученные навыки на практике.
Первый этап совместных учений состоялся 5 ноября, когда группу жителей Латвии доставили из Даугавпилса в литовский Пасвалис. На втором этапе направление эвакуации изменили: теперь жители Литвы отправились в Кекавский край.
Собранная в ходе тренировок информация будет использована для совершенствования правил эвакуации и взаимодействия спасательных служб двух стран. Международный проект рассчитан до 2028 года.
Поломка подъёмника наглядно продемонстрировала, что даже при заранее спланированной эвакуации техническая неисправность способна нарушить график перевозки людей, особенно тех, кому требуется специальная помощь.
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