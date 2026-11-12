Во встрече в Кремле участвуют помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах в ОАЭ.

В ходе открытой части встречи глава Кремля вновь заявил, что Россия, пятый год ведущая полномасштабную войну против соседней страны, не приемлет присутствия в Украине иностранных войск, расценивая это как угрозу своей безопасности. Такие подразделения станут законной целью для ВС РФ, подчеркнул Путин. Он добавил, что Москва признает единственную линию разграничения с Украиной — линию государственной границы.