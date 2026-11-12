«Желание прекратить войну еще не создает возможности договориться с тем, кто ее начал. Если одна сторона хочет сохранить свою страну, а другая — оккупировать ее, между этими целями нет дипломатической золотой середины. Частичное подчинение Украины не становится справедливым или безопасным решением только потому, что его называют компромиссом», — говорит депутат ЕП.

Политик подчеркивает, что Украина не отказывалась от переговоров, и президент Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать статус оккупированных территорий и территорий, где продолжаются боевые действия. По оценке Познякса, проблема заключается в требованиях Москвы, принятие которых означало бы капитуляцию Украины. По его мнению, если агрессор выдвигает в качестве предварительного условия для переговоров фактическое выполнение своих требований, трудно говорить о готовности к компромиссу.

Депутат ЕП отмечает, что и европейские страны не отказывались категорически от дипломатических контактов с Россией. Познякс подчеркивает, что попытки отдельных европейских чиновников поддерживать диалог с Кремлем не дают оснований для вывода о том, что Россия изменила свою политику или отказалась от своих целей в Украине.