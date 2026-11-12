Как сообщили агентству ЛЕТА в бюро политика, по мнению Познякса, не существует такой формулы переговоров, посредника или убедительного аргумента, который сам по себе заставил бы Кремль отказаться от этой цели. Он подчеркивает, что Россия хочет добиться того, на что Украина не может согласиться, не перестав быть суверенным государством.
Депутат ЕП ссылается на слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео в интервью «Радио Свободная Европа» о том, что ничто не свидетельствует о готовности российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. Познякс также выделяет слова Помпео о том, что инструменты дипломатии нужно использовать, но Россию следует оценивать по делам, а не по словам.
Познякс отмечает, что в дискуссиях о возможных переговорах меняются списки потенциальных участников, но без ответа остается вопрос, что свидетельствует о готовности Кремля изменить свои цели. Он признает, что усталость людей от войны понятна и вопрос о возможностях договориться нельзя просто отвергать, но в то же время людям нужно честно объяснять, чего можно ожидать от таких переговоров.
«Желание прекратить войну еще не создает возможности договориться с тем, кто ее начал. Если одна сторона хочет сохранить свою страну, а другая — оккупировать ее, между этими целями нет дипломатической золотой середины. Частичное подчинение Украины не становится справедливым или безопасным решением только потому, что его называют компромиссом», — говорит депутат ЕП.
Политик подчеркивает, что Украина не отказывалась от переговоров, и президент Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать статус оккупированных территорий и территорий, где продолжаются боевые действия. По оценке Познякса, проблема заключается в требованиях Москвы, принятие которых означало бы капитуляцию Украины. По его мнению, если агрессор выдвигает в качестве предварительного условия для переговоров фактическое выполнение своих требований, трудно говорить о готовности к компромиссу.
Депутат ЕП отмечает, что и европейские страны не отказывались категорически от дипломатических контактов с Россией. Познякс подчеркивает, что попытки отдельных европейских чиновников поддерживать диалог с Кремлем не дают оснований для вывода о том, что Россия изменила свою политику или отказалась от своих целей в Украине.
Политик заявляет, что задача ЕП — требовать ясной и последовательной политики Европейского союза. Он подчеркивает, что поддержка Украины должна выражаться в решениях о военной и финансовой помощи, санкциях и укреплении европейского оборонного потенциала. По его мнению, достаточная и своевременная военная помощь Украине, увеличение европейских оборонных производственных мощностей и последовательное ограничение обхода санкций могут изменить расчеты агрессора.
Познякс также сомневается, что привлечение других переговорщиков будет иметь решающее значение. По его мнению, даже безупречный мандат не создаст возможности для соглашения, если Россия по-прежнему будет считать, что может достичь своих целей войной. По оценке депутата, поиск особого переговорщика может поддерживать ошибочное представление о том, что агрессию можно остановить личным доверием или мастерством дипломата.
«Нет никакого секретного ключа к дипломатическому успеху, который предыдущие переговорщики просто не нашли», — заключает политик.
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