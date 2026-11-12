По словам Каллас, представлять Европу по вопросам безопасности должны председатель Европейского Совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и она сама в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Разумеется, главы государств и правительств могут принять другое решение, если захотят. Но гарантирую вам, что это будет очень сложная задача. Проще придерживаться уже существующих договоренностей», — сказала Каллас.