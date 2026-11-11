По мнению публициста, обсуждение будущего Rail Baltica всё больше напоминает спор между здравым смыслом и эмоциями. Сторонники строительства продолжают настаивать на реализации проекта, хотя многие обещанные преимущества скоростной железной дороги уже исчезли.
Поезда не будут заходить на Центральный вокзал Риги, прямого соединения с аэропортом тоже не появится, а основная трасса пройдёт возле Саласпилса, примерно в 30 километрах от столицы. Вместо первоначально обещанной двухпутной магистрали предполагается однопутная линия. При этом крупных латвийских городов она между собой не соединит.
«Какой рациональный смысл, какая польза от таких миллиардных расходов, совершенно непонятно. Особенно в ситуации, когда правительство каждый день призывает экономить, экономить и не транжирить деньги», — пишет Латковскис.
Он напоминает, насколько привлекательным выглядел проект на рекламных роликах. Современные скоростные поезда, новые вокзалы, удобные маршруты, прямое сообщение с аэропортом, грузовые терминалы. Казалось, Латвия наконец получит железную дорогу европейского уровня.
Однако большинство этих обещаний сегодня либо отложено, либо исключено из планов. Между тем остаются вопросы о стоимости содержания инфраструктуры и количестве пассажиров, которые действительно воспользуются новой магистралью.
Особенно странной автор считает ситуацию, когда государство готово вкладывать огромные средства в Rail Baltica, но не может своевременно запустить даже железнодорожное сообщение с Болдераей или модернизировать существующую сеть.
Латковскис полагает, что для Латвии гораздо полезнее было бы развивать скоростное сообщение с Лиепаей, Резекне, Даугавпилсом и Валмиерой, электрифицировать действующие линии и обновлять инфраструктуру.
Отдельно публицист обращается к аргументам о военной необходимости Rail Baltica. По его мнению, ссылаться на угрозу российской агрессии неубедительно, если завершение строительства откладывается до 2036 года, а по некоторым расчётам и до 2041-го. Укреплять оборону необходимо уже сейчас.
Автор приводит слова министра финансов Мариса Кучинскиса, который в интервью LETA признал, что проект может оказаться слишком дорогим для страны с небольшим населением.
«Либо нужно увеличивать поддержку, либо нам следует сказать, что для Латвии с полутора миллионами жителей и низкой плотностью населения этот проект просто слишком дорог. Мы не будем ради этого повышать налоги. Мы также не можем забрать все оставшиеся деньги европейских структурных фондов у дорог, школ и других инвестиций, чтобы закончить эту трассу», — заявил министр.
По мнению Латковскиса, главная проблема теперь даже не в финансировании, а в том, кто первым решится открыто признать провал.
Односторонний отказ Латвии от строительства вызовет недовольство соседей и Брюсселя. Ответственность за остановку проекта могут возложить именно на Ригу, а Евросоюз, опасается публицист, способен сократить финансирование других инфраструктурных проектов.
Поэтому Латковскис предлагает изменить сам подход к международным переговорам. Вместо признания исключительно латвийских управленческих ошибок следует поставить вопрос об экономической несостоятельности первоначальной концепции Rail Baltica.
Он не предлагает освобождать от ответственности чиновников и политиков, допустивших просчёты. Однако считает, что превращать историю строительства в очередную внутриполитическую войну было бы ошибкой.
«Нам всем вместе следует продвигать общую идею: проект был экономически необоснованным. В тогдашних условиях существовали другие, неоправданно эйфорические политические и экономические установки. Но теперь пора спуститься с вершин мечтаний на грешную землю и просто прекратить впустую вкладывать в него ресурсы», — заключает Латковскис.
По его мнению, европейское финансирование и предусмотренное латвийское софинансирование в размере 15% разумнее направить на другие инфраструктурные проекты, способные принести стране более ощутимую экономическую пользу.
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