Поезда не будут заходить на Центральный вокзал Риги, прямого соединения с аэропортом тоже не появится, а основная трасса пройдёт возле Саласпилса, примерно в 30 километрах от столицы. Вместо первоначально обещанной двухпутной магистрали предполагается однопутная линия. При этом крупных латвийских городов она между собой не соединит.

«Какой рациональный смысл, какая польза от таких миллиардных расходов, совершенно непонятно. Особенно в ситуации, когда правительство каждый день призывает экономить, экономить и не транжирить деньги», — пишет Латковскис.