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Строительство центров управления катастрофами: где же взять 100 миллионов евро?

© LETA 18 февраля, 2025 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

На строительство центров управления катастрофами в девяти городах Латвии в 2025-2027 годах необходимы 102 386 573 евро. Во вторник правительство ознакомилось с докладом о продолжении строительства центров управления катастрофами.

Правительство приняло к сведению предоставленную Министерством внутренних дел (МВД) информацию о ходе объявленных закупочных процедур по проектированию и строительству центров управления катастрофами в Лудзе, Айзкраукле, Резекне, Краславе, Каугури, Добеле, Балви, Лимбажи и Салдусе.

Правительство решило поддержать продолжение этих закупочных процедур. Кроме того, правительство приняло к сведению, что максимальный размер долгосрочных обязательств для обеспечения проектирования и строительства центров и покрытия затрат на связанные услуги в 2025-2027 году не превысит 102 386 573 евро.

Планируется, что 73 363 734 евро будут перераспределены из бюджетных программ. После завершения закупочных процедур МВД должно будет немедленно представить в правительство проекты приказов о перераспределении финансирования.

При этом правительство приняло к сведению, что недостающее для продолжения мероприятия финансирование в размере не более 29 022 839 евро должно быть привлечено из средств еврофондов.

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