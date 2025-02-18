Строительство центров управления катастрофами: где же взять 100 миллионов евро?

Правительство приняло к сведению предоставленную Министерством внутренних дел (МВД) информацию о ходе объявленных закупочных процедур по проектированию и строительству центров управления катастрофами в Лудзе, Айзкраукле, Резекне, Краславе, Каугури, Добеле, Балви, Лимбажи и Салдусе.

Правительство решило поддержать продолжение этих закупочных процедур. Кроме того, правительство приняло к сведению, что максимальный размер долгосрочных обязательств для обеспечения проектирования и строительства центров и покрытия затрат на связанные услуги в 2025-2027 году не превысит 102 386 573 евро.

Планируется, что 73 363 734 евро будут перераспределены из бюджетных программ. После завершения закупочных процедур МВД должно будет немедленно представить в правительство проекты приказов о перераспределении финансирования.

При этом правительство приняло к сведению, что недостающее для продолжения мероприятия финансирование в размере не более 29 022 839 евро должно быть привлечено из средств еврофондов.