Чтобы обеспечить пассажирам возможность 18 ноября добраться до самых отдаленных пунктов назначения, отдельные поезда будут курсировать дальше. Некоторые поезда в предпраздничные и праздничные дни будут следовать до Индры, Валги, Лиепаи, а также до Гулбене, где будет обеспечена возможность продолжить путь по Алуксненской узкоколейной ж/д.

При этом обладатели удостоверений «Goda ģimene» («Почетная семья») 18 ноября могут воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поезде. Билеты будут доступны во всех билетных кассах «Vivi» или в поезде у кондуктора, однако билеты со 100% скидкой нельзя будет приобрести на сайте и в мобильном приложении «Vivi».