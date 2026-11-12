Дизельные поезда в понедельник, 16 ноября, будут курсировать по графику четверга, а во вторник, 17 ноября, — по графику пятницы.
Чтобы обеспечить пассажирам возможность 18 ноября добраться до самых отдаленных пунктов назначения, отдельные поезда будут курсировать дальше. Некоторые поезда в предпраздничные и праздничные дни будут следовать до Индры, Валги, Лиепаи, а также до Гулбене, где будет обеспечена возможность продолжить путь по Алуксненской узкоколейной ж/д.
При этом обладатели удостоверений «Goda ģimene» («Почетная семья») 18 ноября могут воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поезде. Билеты будут доступны во всех билетных кассах «Vivi» или в поезде у кондуктора, однако билеты со 100% скидкой нельзя будет приобрести на сайте и в мобильном приложении «Vivi».
Как сообщалось, в 2025 году PV перевезло 21,333 млн пассажиров, что на 9,7% больше, чем годом ранее.
PV было создано в 2001 году путем отделения внутренних пассажирских перевозок от функций ГАО «Latvijas dzelzceļš».
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