В здании управления откажутся от газового отопления: установят тепловой насос с геотермальными скважинами, солнечные панели и электрические водонагреватели. Также модернизируют вентиляцию и заменят мансардные окна на тройные стеклопакеты с солнцезащитными жалюзи. Работы продлятся до весны 2028 года.
В ботаническом саду установят 100 солнечных панелей и два аккумулятора. Накопленную днём электроэнергию будут использовать для освещения растений ночью. Этот проект планируют завершить за два года.
Общая стоимость двух проектов — 738 445 евро, из которых 115 767 евро выделят из госбюджета. Остальное покроют Европейский фонд регионального развития и Модернизационный фонд. Заявленная цель — сократить потребление первичной энергии зданиями на 30% и перейти на возобновляемые источники.
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