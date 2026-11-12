В ботаническом саду установят 100 солнечных панелей и два аккумулятора. Накопленную днём электроэнергию будут использовать для освещения растений ночью. Этот проект планируют завершить за два года.

Общая стоимость двух проектов — 738 445 евро, из которых 115 767 евро выделят из госбюджета. Остальное покроют Европейский фонд регионального развития и Модернизационный фонд. Заявленная цель — сократить потребление первичной энергии зданиями на 30% и перейти на возобновляемые источники.