«Радуйтесь, я не выдержал»: латвийский рэпер пропал после душераздирающей записи в ФБ

Девушка музыканта, Лайма Козуле, написала в социальных сетях, что музыкант пропал вечером 30 января в Вилянах. Сегодня утром, 31 января, подруга музыканта сообщила, что в 08:00 утра его заметили на платформе железнодорожного вокзала в Риге.

«Спасибо за поддержку, как тем, кто поделился информацией, так и тем, кто участвовал в поисках ночью в Виляни. Если вы найдете его в ближайшее время, пожалуйста, сообщите о его местонахождении и времени. Пожалуйста, сообщите его маме», - пишет Лайма Козуле.

Полиция также участвует в поисках пропавшего Кристапса Струбергса и сегодня утром выступила с официальным заявлением о том, что музыкант действительно объявлен в розыск.

«Сотрудники Следственного отдела Латгальского Северного участка Управления Государственной полиции Латгальского региона разыскивают пропавшего Кристапса Струбергса, 1991 года рождения, которого последний раз видели 31 января этого года в 00.00 в Резекненском районе, в Вилянах, и с тех пор его местонахождение неизвестно».

В последний раз музыканта видели в черной толстовке, черной куртке «4F», широких брюках песочного цвета с большими карманами и темно-синей спортивной обуви с красными и белыми вставками.

Перед исчезновением музыкант поделился своими мыслями в Facebook: «Мне сказали, что пути назад нет. Я подумал: какого черта? Всегда должен быть путь и ответ. В любом случае, я очень люблю твои плечи, и это все, что у меня осталось. Шесть золотых недель для меня пройдут быстро. Я не смогу без тебя. Но я не ты. Спокойной ночи, повернись на бочок еще раз. В моей комнате осталось кое-что для тебя. Для остальных - извини, наверное. У меня почти получилось. Мне не хватило всего миллиметра. Дорогое сердце, мои шутки на этом заканчиваются. Я не преуспел ни в чем, кроме этого».